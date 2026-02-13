Ofrecen cobertura social, pero en realidad son estafadores: la advertencia del IPSST

Las estafas de todo tipo están a la orden del día y, en los últimos años, crecieron particularmente las vinculadas a las comunicaciones telefónicas o mediante redes sociales. El público más vulnerable hoy está constituido por los adultos mayores y por los que tienen menos conocimiento del funcionamiento de las nuevas tecnologías. En Tucumán recientemente se levantó una alerta para prevenir a la población.
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán anunció que personas no reconocidas empezaron a hacerse pasar por trabajadores del organismo. “Desde la Obra Social recuerdan que no se realizan pedidos de información bancaria ni gestiones a través de llamados, WhatsApp o redes sociales”, informaron en un comunicado de la Provincia.
Al advertir sobre los reiterados intentos de estafas, el IPSST instó también a la población a informarse únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes.
Intentan estafar en nombre del IPSST
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán informa a sus afiliados que está circulando en redes sociales información vinculada a intentos de estafa, donde usuarios se hacen pasar por empleados del Instituto ofreciendo supuestos beneficios especiales o programas de cobertura total inexistentes.
Desde la Obra Social aclaran que estas comunicaciones no provienen de la Institución y no forman parte de ningún trámite ni beneficio oficial. El Instituto nunca solicita datos bancarios, claves personales ni adhesiones a débitos automáticos a través de llamados, redes sociales o WhatsApp.
En ese marco, recomienda no brindar información personal ni sensible ante este tipo de situaciones y recuerda que todas las novedades relacionadas con coberturas, beneficios y servicios se informan exclusivamente a través de los canales de comunicación oficiales del IPSST, como su sitio web –ipsst.gov.ar– o por atención telefónica al 0800-122-4777.
El Instituto también tiene presencia en las redes sociales. En Instagram, el usuario es @ipssttuc; en Facebook, el perfil tiene el nombre IPSST y se trata de una cuenta verificada –con tilde azul– y, en X, el usuario es @ipsst_tuc. Además, el número de WhatsApp informado en su sitio oficial es 381 600 4635.