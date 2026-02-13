Ofrecen cobertura social, pero en realidad son estafadores: la advertencia del IPSST

Las estafas de todo tipo están a la orden del día y, en los últimos años, crecieron particularmente las vinculadas a las comunicaciones telefónicas o mediante redes sociales. El público más vulnerable hoy está constituido por los adultos mayores y por los que tienen menos conocimiento del funcionamiento de las nuevas tecnologías. En Tucumán recientemente se levantó una alerta para prevenir a la población.