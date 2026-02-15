Exceso de riego durante el verano: por qué se mueren las plantas y cómo evitarlo

La escena se repite en balcones, patios y jardines: manguera o regadera en mano y una maceta que, lejos de recuperarse, empieza a decaer. El exceso de agua no solo humedece la tierra; también modifica su funcionamiento, compacta el sustrato y crea condiciones propicias para enfermedades. Con algunos ajustes simples, no solo es posible prevenir estos problemas, sino también revertirlos si se detectan a tiempo.