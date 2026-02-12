Secciones
Lisandro Catalán: “No sueño con cargos, sueño con cambiar Tucumán”

En declaraciones públicas, el referente de La Libertad Avanza en Tucumán analizó el panorama político local y cuestionó con dureza la gestión del gobernador.

El referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a posicionarse en el escenario político provincial con un mensaje que combinó críticas al oficialismo y diferencias internas dentro del espacio opositor. “El sueño de Campero es ser gobernador, el mío es que Tucumán salga adelante”, lanzó, marcando distancia respecto a las aspiraciones del ex intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.

En declaraciones públicas, Catalán analizó el panorama político local y cuestionó con dureza la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, a quien responsabilizó por la situación económica y social que atraviesa la provincia. Según sostuvo, Tucumán arrastra problemas estructurales que no han sido resueltos en décadas y que requieren “decisión política real” para cambiar el rumbo.

El dirigente libertario planteó que su espacio no busca “acomodarse en cargos” sino disputar poder con una propuesta distinta a la del peronismo tradicional. En ese sentido, remarcó que La Libertad Avanza pretende consolidarse como una alternativa concreta de gobierno.

La mención a Campero no pasó inadvertida. Si bien ambos comparten el universo opositor, Catalán dejó en claro que existen diferencias en cuanto a prioridades y proyectos personales. “No se trata de ambiciones individuales, sino de un proyecto colectivo para transformar la provincia”, insistió.

En un contexto de reconfiguración política de cara a los próximos procesos electorales, las declaraciones reflejan no solo la confrontación con el oficialismo, sino también la puja por el liderazgo dentro del espacio no peronista en Tucumán.

