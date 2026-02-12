Lisandro Catalán: “No sueño con cargos, sueño con cambiar Tucumán”

El referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a posicionarse en el escenario político provincial con un mensaje que combinó críticas al oficialismo y diferencias internas dentro del espacio opositor. “El sueño de Campero es ser gobernador, el mío es que Tucumán salga adelante”, lanzó, marcando distancia respecto a las aspiraciones del ex intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.