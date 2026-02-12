"La clave es la unión del grupo": Tucumán Central definió el equipo y viaja con la ilusión intacta
Con dos cambios en el equipo y la vuelta del goleador Martínez Llanos, el "Rojo" parte el sábado a Catamarca. El cuerpo técnico destacó la fortaleza anímica del plantel de cara a la final decisiva del domingo.
En la esquina de Jujuy y La Plata se respira clima de definición. A sólo tres días del trascendental duelo por el ascenso al Federal A ante General Paz Juniors (Córdoba), previsto para el domingo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Catamarca, Tucumán Central ultima los detalles de su ilusión.
En el plano futbolístico, el técnico Walter Arrieta aprovechó la práctica formal para definir el "11" titular, introduciendo dos variantes tácticas respecto al equipo que eliminó a Talleres de Perico. La novedad principal es el regreso de Nelson Martínez Llanos, quien ya cumplió su sanción e ingresará por Ezequiel Martínez. Además, en la zona de gestación, el volante creativo Carlos Juárez tomará la posta en lugar del goleador Diego Velárdez. Pasando en limpio, el “Rojo” de Villa Alem formará con: Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores, Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Juárez; Bruno Medina y Martínez Llanos.
Más allá de la táctica, el factor humano juega su partido. El preparador físico, Sebastián Del Carril, resumió el espíritu del plantel en diálogo con LA GACETA. “Podés tener el mejor cuerpo técnico, pero si no existe una unión y un feedback real con el grupo, no llegás a buen puerto. Este equipo tiene un compañerismo y un compromiso enormes; esa es la verdadera clave de que hoy estemos donde estamos”, declaró.
La logística ya está lista: la delegación viajará el sábado a las 9 rumbo a la vecina provincia y realizará su última sesión de entrenamiento por la tarde, en las instalaciones del club San Lorenzo de Alem.
Mientras tanto, la expectativa de los hinchas es total. Se espera una caravana multitudinaria, con colectivos que partirán el domingo por la mañana desde distintos puntos. Vale recordar que las entradas ($20.000) se venden exclusivamente en Tucumán: mañana de 16 a 21 y el sábado de 10 a 17 en la sede del club.