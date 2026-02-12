"La clave es la unión del grupo": Tucumán Central definió el equipo y viaja con la ilusión intacta

En el plano futbolístico, el técnico Walter Arrieta aprovechó la práctica formal para definir el "11" titular, introduciendo dos variantes tácticas respecto al equipo que eliminó a Talleres de Perico. La novedad principal es el regreso de Nelson Martínez Llanos, quien ya cumplió su sanción e ingresará por Ezequiel Martínez. Además, en la zona de gestación, el volante creativo Carlos Juárez tomará la posta en lugar del goleador Diego Velárdez. Pasando en limpio, el “Rojo” de Villa Alem formará con: Daniel Moyano; Julio Escobar, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores, Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Juárez; Bruno Medina y Martínez Llanos.