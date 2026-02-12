Monteros Vóley barrió a Defensores de Banfield y se afirma en el tercer puesto de la Liga

No hubo dudas ni fisuras. Monteros Vóley tuvo un comienzo ideal en el Tour 6 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA). En el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo tucumano desplegó su jerarquía para vencer a Defensores de Banfield por un contundente 3-0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-22.
El triunfo tiene doble valor para el conjunto monterizo: no solo significa empezar la etapa con el ánimo en alza, sino que los tres puntos le permiten sostenerse en la tercera posición de la tabla general, ratificando su condición de animador del torneo.
Solidez en la red y variantes en ataque
El "Naranja" construyó la victoria a partir del funcionamiento colectivo. Hubo momentos de alto vuelo en bloqueo y ataque, donde los centrales Flavio Rajczakowski e Ignacio Benítez fueron determinantes. Ambos se convirtieron en una muralla en la red, aportando puntos clave tanto en la contención como en la definición.
La distribución de juego fue otro de los puntos altos. El armador Ignacio Lazarte manejó los tiempos con inteligencia, variando las opciones de pase para desorientar al bloqueo rival. Esa claridad fue fundamental, especialmente en los cierres del segundo y tercer set, cuando el marcador se ajustó.
En la ofensiva, la figura indiscutida fue Nahuel Rojas. El "Sicario" cerró su planilla como el máximo anotador del partido con 16 puntos, demostrando una vez más por qué es una de las cartas de ataque más confiables del equipo en esta temporada.
Lo que viene: duelo ante el "Millonario"
Con la confianza a tope, Monteros Vóley ya pone la cabeza en su próximo compromiso, que promete ser de alto riesgo. Este sábado 14, desde las 21, se enfrentará al local, River Plate, en la Casa del Voley. Será una prueba de fuego para seguir sumando y afianzarse en los puestos de vanguardia.