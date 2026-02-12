Monteros Vóley barrió a Defensores de Banfield y se afirma en el tercer puesto de la Liga

No hubo dudas ni fisuras. Monteros Vóley tuvo un comienzo ideal en el Tour 6 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA). En el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo tucumano desplegó su jerarquía para vencer a Defensores de Banfield por un contundente 3-0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-22.