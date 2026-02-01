Monteros Vóley volvió a ganar en Comodoro Rivadavia y se afirma tercero en la Liga Argentina

Monteros Vóley volvió a mostrar solidez y carácter en Comodoro Rivadavia. El equipo tucumano cerró su paso por el Tour 5 de la Liga de Voleibol Argentina con una nueva victoria, esta vez por 3-1 ante Vélez Sarsfield, resultado que le permitió sumar tres puntos clave y sostenerse en el tercer puesto de la tabla.
El conjunto dirigido por Leonardo Patti se impuso con parciales de 25-19, 25-20, 21-25 y 25-23, en un encuentro exigente y de ritmo alto, que tuvo momentos de paridad pero en el que Monteros supo marcar diferencias en los tramos decisivos. Con este triunfo, el “Naranja” alcanzó las 28 unidades y continúa firme entre los protagonistas del campeonato.
En el plano individual, Federico Pereyra y Nahuel Rojas fueron las principales cartas ofensivas del equipo. Ambos terminaron como máximos anotadores con 19 puntos cada uno y resultaron determinantes en los cierres de set. Pereyra, además, aportó tres aces, mientras que Rojas sumó dos puntos directos desde el saque.
Más allá de los números, Monteros Vóley volvió a respaldar su presente con un funcionamiento colectivo consistente, buen manejo del juego y personalidad para resolver un cuarto set muy ajustado. El cierre positivo del Tour 5 refuerza la confianza del equipo de cara a la recta final de la fase regular y alimenta la ilusión de seguir siendo protagonista en la elite del vóley argentino.