Monteros Vóley volvió a ganar en Comodoro Rivadavia y se afirma tercero en la Liga Argentina

Más allá de los números, Monteros Vóley volvió a respaldar su presente con un funcionamiento colectivo consistente, buen manejo del juego y personalidad para resolver un cuarto set muy ajustado. El cierre positivo del Tour 5 refuerza la confianza del equipo de cara a la recta final de la fase regular y alimenta la ilusión de seguir siendo protagonista en la elite del vóley argentino.