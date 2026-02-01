Secciones
DeportesVóley

Monteros Vóley volvió a ganar en Comodoro Rivadavia y se afirma tercero en la Liga Argentina

El equipo tucumano venció 3-1 a Vélez Sarsfield, sumó tres puntos importantes y sostiene su lugar entre los protagonistas del campeonato.

COMPETENCIA. Monteros Vóley cerró su paso por Comodoro Rivadavia con una nueva victoria y continúa en los puestos de privilegio del campeonato. COMPETENCIA. Monteros Vóley cerró su paso por Comodoro Rivadavia con una nueva victoria y continúa en los puestos de privilegio del campeonato. Prensa Monteros Vóley
Hace 1 Hs

Monteros Vóley volvió a mostrar solidez y carácter en Comodoro Rivadavia. El equipo tucumano cerró su paso por el Tour 5 de la Liga de Voleibol Argentina con una nueva victoria, esta vez por 3-1 ante Vélez Sarsfield, resultado que le permitió sumar tres puntos clave y sostenerse en el tercer puesto de la tabla.

El conjunto dirigido por Leonardo Patti se impuso con parciales de 25-19, 25-20, 21-25 y 25-23, en un encuentro exigente y de ritmo alto, que tuvo momentos de paridad pero en el que Monteros supo marcar diferencias en los tramos decisivos. Con este triunfo, el “Naranja” alcanzó las 28 unidades y continúa firme entre los protagonistas del campeonato.

En el plano individual, Federico Pereyra y Nahuel Rojas fueron las principales cartas ofensivas del equipo. Ambos terminaron como máximos anotadores con 19 puntos cada uno y resultaron determinantes en los cierres de set. Pereyra, además, aportó tres aces, mientras que Rojas sumó dos puntos directos desde el saque.

Más allá de los números, Monteros Vóley volvió a respaldar su presente con un funcionamiento colectivo consistente, buen manejo del juego y personalidad para resolver un cuarto set muy ajustado. El cierre positivo del Tour 5 refuerza la confianza del equipo de cara a la recta final de la fase regular y alimenta la ilusión de seguir siendo protagonista en la elite del vóley argentino.

Temas TucumánMonterosMonteros VoleyLiga de Voleibol ArgentinoComodoro RivadaviaLiga Argentina de Voley Masculino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
1

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
2

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo
4

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?
5

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
6

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Más Noticias
Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Comentarios