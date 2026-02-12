Segunda revisión: el FMI finalizó su misión en la Argentina y destacó “muy buenos avances”

Expectativa por el “waiver” y el desembolso

La llegada de los enviados del organismo internacional supuso un reto para el Gobierno argentino, que buscaba la aprobación de un nuevo “waiver” y la renegociación de la meta de reservas, condiciones necesarias para acceder a un desembolso de U$S1.000 millones de dólares, una cifra que el mercado da por prácticamente asegurada, aunque, por el momento, no hubo novedades al respecto.