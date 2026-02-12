Segunda revisión: el FMI finalizó su misión en la Argentina y destacó “muy buenos avances”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este jueves que llegó a su fin la visita de los técnicos en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina por U$S20.000 millones en abril.
“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, destacaron desde la entidad presidida por Kristalina Georgieva.
Según precisaron desde el organismo, los enviados del prestamista de última instancia mantuvieron una serie de reuniones “con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”.
Desde el Palacio de Hacienda también evaluaron como positivo el encuentro realizado el martes pasado con técnicos del Fondo Monetario Internacional, que se prolongó durante gran parte del día. Poco antes de las 18, la misión del FMI, liderada por Cubeddu y Joshi, abandonó el Ministerio de Economía sin emitir declaraciones.
Expectativa por el “waiver” y el desembolso
La llegada de los enviados del organismo internacional supuso un reto para el Gobierno argentino, que buscaba la aprobación de un nuevo “waiver” y la renegociación de la meta de reservas, condiciones necesarias para acceder a un desembolso de U$S1.000 millones de dólares, una cifra que el mercado da por prácticamente asegurada, aunque, por el momento, no hubo novedades al respecto.
La delegación del FMI arribó a Buenos Aires el 5 de febrero para avanzar en la segunda revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y tratar la consulta del Artículo IV correspondiente a la situación argentina.