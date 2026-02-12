Causa Vialidad: los fiscales pidieron decomisar el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria

Hay un pasaje muy crítico en el que Luciani y Mola insisten con que los condenados cumplan con lo requerido en el fallo: “Muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.