Pasapalabras: el primer campeón mundial del programa es argentino y se llevó un pozo millonario

El argentino Brian Parkinson se convirtió en el primer campeón del Mundial de Pasapalabra que es transmitido por Chilevisión. El premio fue de 38 millones de pesos chilenos, lo que equivaldría a casi cinco millones y medio de pesos argentinos.

Durante la final, Brian se enfrentó al uruguayo Inti Lencina, dando una final con verdaderos chispazos pero que se decantó para el jugador con la albiceleste. “Vasera” fue la palabra que lo coronó, y cuenta con el significado siguiente: “estante de fábrica u otra materia que, especialmente en las cocinas y despensas, sirve para poner la vajilla”.

Luego de dicho acierto el éxtasis lo dominó, condensando su euforia con un gran grito: “¡Vamos!”. En tanto, su rival y amigo Inti, lo alzó en sus brazos para festejar, al mismo tiempo que de fondo se escuchaba el himno de la Champions League.

A fines de julio, el joven de 33 años ganó la edición local del programa conducido por Ivan de Pineda, luego de participar en 53 ocasiones. “Tú te habías ganado en Argentina algo así como 13 millones de pesos chilenos, ahora te llevas 38 millones, que son cerca de 50 mil dólares ¿Tienes el sueño de un departamento?”, le consultó el anfitrión del programa. “Está mucho más cerca”, respondió emocionado Brian.

“Es increíble, no lo puedo creer todavía, pensé que había perdido una oportunidad de oro y que era muy raro que se repitiera. Me estuve preparando para que pasara pero no lo veía tan posible”, fueron las primeras declaraciones de Brian tras coronarse con el programa, mientras que el público chileno presente en el estudio televisivo coreaban “¡Argentina, Argentina!”.

