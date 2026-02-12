Secciones
SociedadEducación

Cómo anotarse al Premio Zayed y competir por U$S150.000 para escuelas argentinas

La convocatoria del premio a la sostenibilidad ya está abierta y permite que pymes, ONG y escuelas secundarias argentinas compitan por financiamiento internacional para proyectos con impacto social, ambiental y comunitario.

SOSTENIBILIDAD. El Premio Zayed financia proyectos que ya generan impacto real en salud, energía, agua, alimentos, clima y educación. SOSTENIBILIDAD. El Premio Zayed financia proyectos que ya generan impacto real en salud, energía, agua, alimentos, clima y educación. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Recibir financiamiente en dólares para potenciar un proyecto que ya genera impacto real dejó de ser una idea lejana. El Premio Zayed a la Sostenibilidad abrió su convocatoria 2027 y argentinos pueden competir en igualdad de condiciones con iniciativas de todo el mundo.

Se trata de uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de desarrollo sostenible e impacto humanitario. Impulsado por los Emiratos Árabes Unidos desde 2008, el galardón busca detectar, premiar y escalar soluciones que respondan a desafíos urgentes vinculados con salud, energía, alimentos, agua y acción climática.

En ediciones anteriores ya hubo presencia argentina destacada. Mamotest, el proyecto enfocado en la detección temprana del cáncer de mama, resultó ganador. Además, dos escuelas argentinas fueron finalistas: la Escuela Técnica N°3 María Sánchez de Thompson (CABA) y la Escuela Nueva Horizontes (El Bolsón).

Qué es el Premio Zayed a la Sostenibilidad

El premio reconoce iniciativas “impactantes, innovadoras e inspiradoras” en seis categorías:

- Salud

- Alimentos

- Energía

- Agua

- Acción por el Clima

- Escuelas Secundarias Globales

Las postulaciones deben demostrar resultados comprobables y un impacto medible en comunidades reales. No se trata de ideas en etapa inicial, sino de proyectos que ya estén funcionando y puedan escalar.

SOSTENIBILIDAD. El Premio Zayed financia proyectos que ya generan impacto real en salud, energía, agua, alimentos, clima y educación. SOSTENIBILIDAD. El Premio Zayed financia proyectos que ya generan impacto real en salud, energía, agua, alimentos, clima y educación. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, las candidaturas pueden presentarse en español, lo que facilita el proceso para equipos argentinos.

Cuánto dinero otorga el premio

El fondo total anual es de U$S7,2 millones. Cada ganador en Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción Climática recibe U$ 1 S.

En la categoría Escuelas Secundarias Globales, cada institución puede obtener hasta US$ 150.000 para implementar o ampliar proyectos liderados por estudiantes.

Desde el último ciclo, el premio también financia a los finalistas:

- U$S100.000 para cada organización finalista en las cinco categorías principales.

- U$S25.000 para cada escuela finalista.

Esto amplía las posibilidades de apoyo económico incluso sin resultar ganador.

Quiénes pueden postularse desde Argentina

La convocatoria está abierta para proyectos argentinos que ya estén en marcha y pertenezcan a alguna de estas organizaciones:

- Pequeñas y medianas empresas (pymes)

- Organizaciones sin fines de lucro (ONG)

- Escuelas secundarias

En el caso de las escuelas, los proyectos deben estar liderados por estudiantes y enfocados en resolver desafíos de sostenibilidad en su comunidad.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial: zayedsustainabilityprize.com.

El proceso incluye registro, verificación de identidad y carga del proyecto con sus resultados, impacto y propuesta de escalabilidad.

La fecha límite para postularse es el 15 de junio de 2026.

Cómo es el proceso de evaluación

La selección se desarrolla en tres etapas:

- Revisión integral de cada postulación según criterios de impacto, innovación e inspiración.

- Evaluación por un Comité de Selección compuesto por expertos internacionales por categoría, que define a los finalistas.

- Decisión final de un Jurado que se reúne de manera presencial y elige a los ganadores por unanimidad.

Los resultados se anunciarán en la ceremonia oficial del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaMedio AmbienteJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
2

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
3

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
4

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
5

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
6

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Más Noticias
Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Comentarios