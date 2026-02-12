Cómo anotarse al Premio Zayed y competir por U$S150.000 para escuelas argentinas
La convocatoria del premio a la sostenibilidad ya está abierta y permite que pymes, ONG y escuelas secundarias argentinas compitan por financiamiento internacional para proyectos con impacto social, ambiental y comunitario.
Recibir financiamiente en dólares para potenciar un proyecto que ya genera impacto real dejó de ser una idea lejana. El Premio Zayed a la Sostenibilidad abrió su convocatoria 2027 y argentinos pueden competir en igualdad de condiciones con iniciativas de todo el mundo.
Se trata de uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de desarrollo sostenible e impacto humanitario. Impulsado por los Emiratos Árabes Unidos desde 2008, el galardón busca detectar, premiar y escalar soluciones que respondan a desafíos urgentes vinculados con salud, energía, alimentos, agua y acción climática.
En ediciones anteriores ya hubo presencia argentina destacada. Mamotest, el proyecto enfocado en la detección temprana del cáncer de mama, resultó ganador. Además, dos escuelas argentinas fueron finalistas: la Escuela Técnica N°3 María Sánchez de Thompson (CABA) y la Escuela Nueva Horizontes (El Bolsón).
Qué es el Premio Zayed a la Sostenibilidad
El premio reconoce iniciativas “impactantes, innovadoras e inspiradoras” en seis categorías:
- Salud
- Alimentos
- Energía
- Agua
- Acción por el Clima
- Escuelas Secundarias Globales
Las postulaciones deben demostrar resultados comprobables y un impacto medible en comunidades reales. No se trata de ideas en etapa inicial, sino de proyectos que ya estén funcionando y puedan escalar.
Además, las candidaturas pueden presentarse en español, lo que facilita el proceso para equipos argentinos.
Cuánto dinero otorga el premio
El fondo total anual es de U$S7,2 millones. Cada ganador en Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción Climática recibe U$ 1 S.
En la categoría Escuelas Secundarias Globales, cada institución puede obtener hasta US$ 150.000 para implementar o ampliar proyectos liderados por estudiantes.
Desde el último ciclo, el premio también financia a los finalistas:
- U$S100.000 para cada organización finalista en las cinco categorías principales.
- U$S25.000 para cada escuela finalista.
Esto amplía las posibilidades de apoyo económico incluso sin resultar ganador.
Quiénes pueden postularse desde Argentina
La convocatoria está abierta para proyectos argentinos que ya estén en marcha y pertenezcan a alguna de estas organizaciones:
- Pequeñas y medianas empresas (pymes)
- Organizaciones sin fines de lucro (ONG)
- Escuelas secundarias
En el caso de las escuelas, los proyectos deben estar liderados por estudiantes y enfocados en resolver desafíos de sostenibilidad en su comunidad.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo
La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial: zayedsustainabilityprize.com.
El proceso incluye registro, verificación de identidad y carga del proyecto con sus resultados, impacto y propuesta de escalabilidad.
La fecha límite para postularse es el 15 de junio de 2026.
Cómo es el proceso de evaluación
La selección se desarrolla en tres etapas:
- Revisión integral de cada postulación según criterios de impacto, innovación e inspiración.
- Evaluación por un Comité de Selección compuesto por expertos internacionales por categoría, que define a los finalistas.
- Decisión final de un Jurado que se reúne de manera presencial y elige a los ganadores por unanimidad.
Los resultados se anunciarán en la ceremonia oficial del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027.