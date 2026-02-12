Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Febrero será un mes de cambios profundos para varios signos del horóscopo chino. Según Ludovica Squirru, algunos nativos estarán atravesando procesos de cierre de ciclos que les permitirán dejar atrás situaciones, relaciones o hábitos que ya no les aportan, abriéndose a nuevas oportunidades y experiencias. Este período no solo favorecerá la liberación de energías estancadas, sino que también potenciará la claridad mental y emocional, ayudando a tomar decisiones con mayor conciencia y confianza.