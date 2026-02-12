Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Febrero será un mes de cambios profundos para varios signos del horóscopo chino. Según Ludovica Squirru, algunos nativos estarán atravesando procesos de cierre de ciclos que les permitirán dejar atrás situaciones, relaciones o hábitos que ya no les aportan, abriéndose a nuevas oportunidades y experiencias. Este período no solo favorecerá la liberación de energías estancadas, sino que también potenciará la claridad mental y emocional, ayudando a tomar decisiones con mayor conciencia y confianza.
Además, la renovación de energías prevista para algunos signos generará un impulso para iniciar proyectos, fortalecer vínculos y equilibrar aspectos personales y profesionales. Aquellos que logren conectarse con esta energía tendrán la posibilidad de transformar viejas limitaciones en motivación y creatividad, aprovechando febrero como un mes de evolución y crecimiento integral. Mantenerse atento a estas influencias permitirá aprovechar al máximo cada oportunidad que se presente.
Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en febrero, según Ludovica Squirru
Rata: este año inicia un proceso de renovación profunda. Lo que parecía estancado empieza a moverse, sobre todo en lo profesional y emocional. La recomendación es enfocarse en lo que realmente motiva y dejar atrás lo que ya no aporta.
Búfalo: el 2026 invita a liberar cargas y apoyarse en los vínculos cercanos. Esto permitirá encontrar equilibrio y armonía interna, reflejándose en una vida más estable y tranquila.
Tigre: tras años difíciles, llega un período de claridad y resurgimiento creativo. El enfoque estará en proyectos nuevos y en tomar decisiones inteligentes, aprendiendo a manejar la energía personal de manera eficiente.
Conejo: el año favorecerá la sanación emocional y el orden en asuntos familiares. Los avances en el trabajo serán pausados pero sólidos, con el desafío de establecer límites de forma segura.
Dragón: el 2026 promete expansión, liderazgo y decisiones importantes. Para febrero, se aconseja equilibrar la ambición con el descanso, buscando estabilidad y logros duraderos.