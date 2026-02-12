Secciones
Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y actividad eléctrica en nueve provincias.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 12 de febrero se esperan tormentas de variada intensidad que podrían complicar el desarrollo normal de las actividades diarias. Las precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Al mismo tiempo, algunas zonas se encuentran bajo alerta naranja, lo que indica la posibilidad de tormentas fuertes o incluso severas, con lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los expertos recomiendan extremar precauciones y estar atentos a nuevas actualizaciones del organismo meteorológico.

Por otro lado, en los próximos días el escenario meteorológico presentará condiciones de gran contraste en el territorio nacional: días cálidos y días fríos, zonas con humedad persistente y lluvias dispersas, y otras con acumulados significativos, según detalla el sitio Meteored. Algunas provincias sentirán alivio tras varios deías de calor agobiante.

Alerta meteorológica: dónde habrá tormentas, granizo y ráfagas este 12 de febrero

La alerta amarilla por tormentas incluye al este de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, el noreste de Córdoba, el sudoeste de Corrientes y el sur de Entre Ríos. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. La precipitación acumulada podría variar entre 30 y 70 milímetros, con posibles superaciones puntuales.

Por su parte, la alerta naranja alcanza al norte de Entre Ríos y a un sector del este de Santa Fe. Allí, las tormentas podrían ser fuertes o incluso severas, con frecuentes descargas eléctricas, granizo, lluvias intensas en poco tiempo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 90 milímetros, con posibles superaciones locales.

