Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

La alerta amarilla por tormentas incluye al este de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, el noreste de Córdoba, el sudoeste de Corrientes y el sur de Entre Ríos. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. La precipitación acumulada podría variar entre 30 y 70 milímetros, con posibles superaciones puntuales.