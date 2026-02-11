EN VIVO: avanza el debate por la reforma laboral en el Senado y podría extenderse hasta pasada la medianoche

Críticas a la reforma
Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.
Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.
Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteén’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.
Una senadora de la UCR respaldó la reforma laboral
Silvana Schneider, senadora radical por Chaco, defendió la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo. “Esta ley no quita derechos. Esta ley quita obstáculos, da previsibilidad, genera condiciones para que el empleo formal exista. Porque, sin reglas claras, no hay inversión; sin inversión, no hay trabajo; y sin trabajo, no hay dignidad”, resaltó.
Fernández Sagasti: “Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas”
La senadora camporista enfatizó que “no hay casta ante la que no se arrodillaron” respecto de las modificaciones al proyecto. “Tiene más transferencias que un Corsa”, lanzó contra Bullrich.
Otra imagen de los incidentes fuera del Congreso
Martín Soría calificó la reforma laboral como "un plan de despido masivo para las empresas"
El senador de Fuerza Patria por Río Negro Martín Soria expuso en el Senado en el debate por la reforma laboral, a la que tildó como "un plan de despido masivo para las empresas" que afecta los "derechos esenciales de los trabajadores".
En esa línea el legislador renombró al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llamándolo "Destruczenegger", y lo definicó como "la mano que mece la cuna en esta ley de precarización laboral".
A su vez, Soria cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei, al que calificó como "antipatria y mentiroso".
Fundamental para mejorar el ámbito laboral
En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representa libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.
En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.
Una foto de la represión
“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz": Kicillof marchó al Congreso en contra de la reforma laboral
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral y desde allí criticó la inicitiva del oficialismo.
“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, sentenció Kicillof en diálogo con Radio con Vos.
"Mermar el trabajo en negro"
Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.
En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.
La CGT rechazó los disturbios en el Congreso
En medio de la tensión por los incidentes, uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, salió a repudiar el accionar de las fuerzas federales en las afueras del Congreso, donde persiste el choque con los manifestantes.
“La respuesta al reclamo del movimiento obrero es precisamente esto, la represión y la búsqueda de obtener protagonismo a través de los palos hacia los trabajadores”, señaló el triunviro de la central obrera.
Cristina López: "Es un proyecto de esclavitud laboral"
La senadora fueguina Cristina López criticó la reforma laboral que impulsa el Gobierno al sostener que se trata de "un proyecto de esclavitud".
"No es una reforma laboral, es un proyecto de esclavitud laboral", cuestionó López, y apuntó: "Las leyes laborales se crearon para terminar con esta forma de modernización".
En ese sentido, sostuvo que "quieren convencer que avanzar es retrocede, manipulan el sentido común y defienden intereses ajenos al pueblo".
Beatriz Ávila: "La Reforma no es suficiente, pero..."
Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.
De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.
Tensión frente al Congreso: la policía avanza sobre los manifestantes
Un grupo de personas ubicadas sobre Plaza Congreso fue reprimida por las fuerzas de seguridad, que comenzaron a rociar con gases lacrimógenos a quienes se manifestaban en contra del proyecto de flexibilización laboral que pretende aprobar el Gobierno en el Senado.
"Un atraso brutal"
"Este proyecto de ley mal llamado de 'modernización laboral' lo único que hace y transcribe artículo por artículo es un atraso brutal de derechos y es volver al pasado", advierte la senadora María Teresa González.
Lo que tenés que saber
Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.
El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.
La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.
Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, mediante la comisión bicameral de previsión social.
También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.