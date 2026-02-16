Los cercos vivos: buenos rivales de los ladrillos y las rejas

Puede parecer que con un cerco vivo se resigna seguridad, pero se puede tener una reja y, del lado de adentro, un cerco verde que sobresalga apenas. Lamentablemente, en muchas zonas urbanas de Argentina se prefiere el muro sólido o la reja con visión clara por una cuestión de seguridad, evitando que el cerco sirva como "escondite" o punto ciego. Otro dato clave para tener un cerco vivo en Tucumán hay que tener en cuenta que necesitará riego artificial. Un sistema por goteo que sea sencillo ayudará a que en los meses de agosto y septiembre, cuando el aire es muy seco y el sol ya empieza a “pegar”, el cerco se mantendrá verde mientras el resto de la ciudad se vea gris.