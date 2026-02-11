Inundaciones en Colombia: al menos 22 muertos y más de 120.000 afectados

La preocupación llegó al Vaticano. El papa León XIV, en su saludo en español al final de la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI, encomendó a las víctimas y a todos los afectados por estas graves inundaciones a la protección de la Virgen María, instando a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias afectadas".