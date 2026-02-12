Svetlana Aleliúeva murió en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2011. Su vida fue errante y compleja, pero dejó una enseñanza clara. Tal vez una de las derrotas más profundas del colectivismo totalitario haya sido esta: no logró retener ni siquiera la conciencia de la hija del hombre que lo encarnó. Cuando ideas fracasadas vuelven a presentarse como soluciones modernas, la historia de Svetlana recuerda que ninguna causa justifica el aplastamiento del individuo. La libertad no es un lujo ni una concesión del poder: es una responsabilidad personal. Y a veces, el acto más revolucionario no es conquistar el Estado, sino atreverse a decirle que no.