“Putin no es un Stalin moderno, pero hay una línea de continuidad entre su política y la zarosoviéti

-Sí. Desde el punto de vista político, el de Putin es un Gobierno autoritario. En realidad, es más moderado que los anteriores, porque el de la Unión Soviética era totalitario y el del zarismo era tiránico, pero no deja de ser un autoritarismo en el cual se establecen los parámetros bajo los cuales se va a regir la convivencia. El sistema es absolutamente rígido y duro. Ahí no hay manifestaciones en las calles, la oposición es perseguida y reprimida, la gente no habla de temas políticos con facilidad. Está habituada al miedo, a que el que hable de más pueda recibir consecuencias. La gente es cuidadosa porque ha recibido muchos garrotazos a lo largo de la historia.