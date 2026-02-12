Cartas de lectores: dólares

Como en 2025, (“Celebrar el Endeudamiento”, LA GACETA, 4/5/25) oportunidad del festejo de Milei y su entorno, al endeudamiento anunciado al límite por Scott Bessent, que salvo al Presidente de una segura derrota electoral. Hoy el periodismo corporativo resalta la caída de un Riesgo País, para regocijo del ministro y su entorno diseñado por los ex empleados del ente financiero, atrincherados en el gabinete de Caputo, y materializado por JP Morgan, porque les facilita sus retornos, y el endeudamiento externo bajo legislación extranjera, colocando al país nuevamente en las garras de los fondos buitres. El proyecto colonizador del imperio trata de someter a los argentinos aprovechando la subordinación de Milei, el GPS del Morgan Stanley (“Morgan Stanley y Argentina”, LA GACETA, 24/6/21), (“La Deuda”, LA GACETA, 10/10/22) y el cuestionable Riesgo País, anunciado por JP Morgan. No obstante la sonrisa irónica de Caputo, y algunos anuncios periodísticos locales, con títulos como “El BCRA fortalece sus reservas”, que confunden a la opinión pública, el mercado conoce que los dólares del BCRA son el resultado de la emisión de deuda a corto plazo, con tasas usurarias y garantías inmorales; la emisión monetaria; del ajuste a los jubilados, y a personas con discapacidad; la eliminación de la obra pública etc., en resumen, del “genocidio social” de Milei contra el pueblo. Considero que los argumentos citados son suficientes para poner en tela de juicio la confianza en el proyecto económico de Milei. Por lo tanto la respuesta de los que manejan el poder financiero del mundo fue un nuevo aumento al índice del JP Morgan, que pone en tela de juicio el origen genuino de los dólares sumados a las arcas del BCRA.