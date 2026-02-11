Rusia rescatará a sus turistas en Cuba y luego suspenderá sus vuelos a la isla

Rusia reitera su promesa: dice que saldrá al rescate de Cuba

El Kremlin reaccionó ante esta situación y aseveró que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.