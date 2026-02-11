Cristina Kirchner despidió a Sandra Mendoza y la definió como “gran compañera y militante del peronismo”

La despedida se sumó a la de otras figuras del espacio político. La ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, manifestó su tristeza tanto en el marco de la sesión del Senado en la que se debatía la reforma laboral como en su cuenta personal de X. “Abrazo con mi corazón a la familia y amigos de la compañera Sandra Mendoza, luchadora incansable por su amado pueblo chaqueño”, expresó.