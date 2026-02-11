Secciones
Cristina Kirchner despidió a Sandra Mendoza y la definió como “gran compañera y militante del peronismo”

La ex mandataria la recordó con un mensaje en redes y destacó su compromiso político; dirigentes y legisladores de Unión por la Patria le rindieron homenaje en el Senado.

Hace 2 Hs

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, expresó su pesar por la muerte de la ex diputada nacional Sandra Mendoza, a quien recordó como una referente comprometida con la militancia y las causas del peronismo. Dirigentes y legisladores de Unión por la Patria también enviaron mensajes de condolencias y le rindieron homenaje en el Senado.

A través de sus redes sociales, Cristina publicó un mensaje en el que destacó la trayectoria política de Mendoza y envió sus condolencias a la familia. “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió la ex mandataria.

La despedida se sumó a la de otras figuras del espacio político. La ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, manifestó su tristeza tanto en el marco de la sesión del Senado en la que se debatía la reforma laboral como en su cuenta personal de X. “Abrazo con mi corazón a la familia y amigos de la compañera Sandra Mendoza, luchadora incansable por su amado pueblo chaqueño”, expresó.

En ese mismo ámbito, la senadora Juliana Di Tullio solicitó interrumpir las exposiciones durante 60 segundos para rendir homenaje a Mendoza, ex esposa del ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich. El pedido fue acompañado por todos los bloques parlamentarios.

“Ni bien se inició la sesión, tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste que es el fallecimiento de una compañera, una amiga y alguien que la provincia del Chaco quiere mucho, independientemente de la pertenencia política”, sostuvo Di Tullio al fundamentar la iniciativa.

Por su parte, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) difundió un comunicado en el que destacó el compromiso de Mendoza con la militancia y con la ciudadanía chaqueña. “Su paso por la Cámara de Diputados deja una huella imborrable. Abrazo enorme a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, señalaron.

