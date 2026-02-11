¿Por qué deberías poner una bolsita de arroz en tus carteras y mochilas?

La mochila o la cartera constituyen objetos de uso diario que mantienen contacto constante con el exterior. En su interior, suelen acumularse humedad, cambios de temperatura y, en ciertos casos, derrames accidentales que generan malos olores o dañan objetos personales importantes.
Por este motivo, especialistas en organización y cuidado recomiendan un truco simple y económico para proteger el contenido: colocar una bolsita con arroz dentro de la mochila o cartera. Este método funciona como un agente desecante natural que absorbe el exceso de líquido ambiental.
Por qué el arroz ayuda dentro de la mochila o cartera
El arroz constituye un alimento con gran capacidad para absorber humedad. Al colocarlo en una bolsita de tela o papel dentro de la mochila o cartera, actúa como un deshumidificador natural que ayuda a mantener el interior seco.
Esta propiedad resulta especialmente útil para evitar olores desagradables, prevenir la proliferación de hongos y proteger objetos sensibles como celulares, auriculares, documentos o maquillaje, los cuales pueden dañarse con el exceso de agua.
Desde el punto de vista de la organización práctica, este grano contribuye a conservar mejor los materiales de la cartera o mochila, como cuero, tela o sintéticos, evitando su deterioro. Se presenta, así, como una solución sencilla, accesible y efectiva para el cuidado diario sin necesidad de productos especiales.
Los beneficios de colocar una bolsita con arroz en la mochila o cartera
Absorber la humedad resulta clave para mantener el interior de estos objetos completamente seco. Además, este método ayuda a prevenir malos olores, evitando el típico aroma a encierro, mientras protege los dispositivos electrónicos al reducir drásticamente el riesgo de daños por agua.
Este truco también cuida los materiales de fabricación, prolongando la vida útil de la mochila o cartera. Por su parte, especialistas en orden y cuidado del hogar recomiendan utilizar arroz crudo, preferentemente blanco, debido a su mayor capacidad de absorción y a que no libera aromas intensos, resultando una solución económica y fácil de aplicar.
Cómo usar una bolsita con arroz en la mochila o cartera
-Colocá arroz crudo en una bolsita de tela o papel.
-Cerrala bien con un nudo o hilo.
-Ubicala en un bolsillo interno o en el fondo de la mochila o cartera.
-Dejá que actúe de forma permanente.
-Cambiá el arroz cada 2 o 3 semanas, o antes si se humedece.