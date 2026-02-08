Secciones
Qué tener en cuenta al cocinar arroz para que quede en su punto

Desde la limpieza inicial hasta el control de la temperatura durante la cocción, cada detalle incide en el resultado final.

¿Cómo preparar arroz de forma correcta?
Hace 5 Hs

La preparación del arroz en el ámbito doméstico requiere la aplicación de técnicas específicas para lograr un resultado de calidad. 

Según indicó Foodit, los cocineros profesionales siguen pasos precisos que influyen tanto en la consistencia final del grano como en su aporte vitamínico. Desde la limpieza inicial hasta el control de la temperatura durante la cocción, cada detalle incide en el resultado final.

Uno por uno: los errores más comunes y los trucos para un arroz perfecto

1. No lavar el grano correctamente

El primer paso fundamental es un enjuague profundo para eliminar el almidón superficial. Esta práctica reduce la posibilidad de que el arroz quede pegajoso tras la cocción. La intensidad del lavado depende de la receta: para sushi se requiere cambiar el agua varias veces hasta que salga transparente, mientras que una paella no exige un lavado tan exhaustivo. El tratamiento inicial del grano define si el resultado final será suelto o apelmazado.

2. No respetar los tiempos de cocción

Cada variedad de arroz tiene una resistencia diferente al calor y requiere tiempos específicos. El cocinero debe ajustar la cocción según utilice arroz blanco, integral o parbolizado. La marca SOS señala que “el arroz blanco se cocina alrededor de 15 minutos, y necesitará otros 5 en reposo”. El arroz integral, en cambio, es más duro y demanda al menos 20 minutos al fuego. Cumplir estos plazos permite que el núcleo del grano alcance el punto justo sin que la superficie se deshaga.

3. Medir mal el agua

La cantidad de líquido es clave para lograr una buena textura. Un exceso produce un arroz blando y sin sabor, mientras que la falta de agua puede dejar el grano duro o pegado al fondo. Como regla general se utilizan dos tazas de líquido por cada medida de arroz, aunque la proporción puede variar según la receta o las indicaciones del fabricante. El equilibrio hídrico asegura una absorción uniforme durante la cocción.

4. Revolver el arroz durante la cocción

Manipular el contenido de la olla puede afectar la estructura del grano. Revolver o batir lo quiebra y genera una textura pastosa poco deseable. Lo ideal es dejar que el arroz se cocine sin intervención. También existen diferencias técnicas según la preparación: algunas recetas secas no requieren tapa, mientras que el arroz blanco suele cocinarse tapado para aprovechar el vapor.

5. Usar ollas demasiado delgadas

El material del recipiente influye directamente en la distribución del calor. Las ollas finas tienden a concentrar el calor en la base y pueden quemar el arroz con facilidad. Los profesionales recomiendan recipientes de fondo grueso que permitan una temperatura uniforme. Elegir la herramienta adecuada evita sabores a quemado y reduce el desperdicio.

6. Cocinar con fuego demasiado alto

Intentar acelerar la preparación con fuego fuerte suele ser contraproducente. El calor excesivo evapora el agua antes de que el grano termine de hidratarse. La técnica más efectiva consiste en mantener fuego bajo durante todo el proceso para lograr una cocción pareja y gradual.

7. No dejar reposar el arroz

La cocción no finaliza al apagar el fuego. El reposo posterior es fundamental para estabilizar el grano, distribuir la humedad interna y lograr la firmeza adecuada. Además, durante ese tiempo el arroz absorbe mejor los sabores de las especias o condimentos. Servirlo de inmediato puede afectar su textura.

8. Agregar líquidos fríos

Cuando se utilizan caldos de carne o vegetales para aportar sabor, es importante que estén calientes. Incorporar líquidos fríos corta la cocción y puede alterar el punto final del arroz.

