Qué tener en cuenta al cocinar arroz para que quede en su punto

Cada variedad de arroz tiene una resistencia diferente al calor y requiere tiempos específicos. El cocinero debe ajustar la cocción según utilice arroz blanco, integral o parbolizado. La marca SOS señala que “el arroz blanco se cocina alrededor de 15 minutos, y necesitará otros 5 en reposo”. El arroz integral, en cambio, es más duro y demanda al menos 20 minutos al fuego. Cumplir estos plazos permite que el núcleo del grano alcance el punto justo sin que la superficie se deshaga.