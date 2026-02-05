Cómo hacer pan árabe en casa: la receta más rica, fácil y económica

El pan árabe es una deliciosa adición a cualquier mesa, con su textura fina y crujiente y su versatilidad para acompañar una variedad de platos. Y lo mejor es que puedes prepararlo en la comodidad de tu hogar, sin necesidad de harina ni gluten.
A continuación, te presentamos una receta sencilla para que sorprendas a tus seres queridos con este exquisito manjar.
Cómo preparar el pan árabe sin harina
Ingredientes:
1 taza de harina de arroz
1/2 taza de almidón de maíz
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de polvo de hornear
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/4 taza de aceite de oliva
1/4 taza de agua
Procedimiento:
Preparación del horno: precalienta tu horno a 175°C para asegurar una cocción uniforme.
Mezcla los ingredientes secos: en un tazón grande, combina la harina de arroz, el almidón de maíz, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Asegúrate de que estén bien integrados.
Mezcla los ingredientes húmedos: en otro recipiente, mezcla el aceite de oliva y el agua hasta obtener una mezcla homogénea.
Integra los ingredientes: Vvierte los ingredientes húmedos sobre los secos y mezcla hasta formar una masa suave y uniforme.
Divide la masa: divide la masa en seis partes iguales para crear seis porciones individuales de pan árabe.
Estira la masa: sobre una superficie enharinada con harina de arroz, estira cada porción de masa hasta formar círculos delgados de aproximadamente 18 centímetros de diámetro.
Horneado: coloca los círculos de masa en una bandeja para hornear previamente forrada con papel manteca y hornéalos durante 15-20 minutos, o hasta que adquieran un color dorado y una textura crujiente.
Enfriamiento y servir: una vez listos, retira los panes del horno y déjalos enfriar completamente antes de servirlos junto a tus platos favoritos.
Consejos para un pan árabe perfecto:
Varía la harina: experimenta con diferentes tipos de harina, como la harina de almendras, para agregar un sabor más rico y distintivo a tus panes.
Agrega ingredientes extras: Personaliza tus panes árabes añadiendo semillas, especias o hierbas frescas a la masa para darles un toque de sabor único y delicioso.