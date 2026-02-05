Secciones
Cómo hacer pan árabe en casa: la receta más rica, fácil y económica

El pan árabe es una excelente opción para acompañar tus comidas. Sin harina de trigo.

Hace 2 Hs

El pan árabe es una deliciosa adición a cualquier mesa, con su textura fina y crujiente y su versatilidad para acompañar una variedad de platos. Y lo mejor es que puedes prepararlo en la comodidad de tu hogar, sin necesidad de harina ni gluten.

 A continuación, te presentamos una receta sencilla para que sorprendas a tus seres queridos con este exquisito manjar.

Cómo preparar el pan árabe sin harina

Ingredientes:

1 taza de harina de arroz

1/2 taza de almidón de maíz

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 taza de aceite de oliva

1/4 taza de agua

Procedimiento:

Preparación del horno: precalienta tu horno a 175°C para asegurar una cocción uniforme.

Mezcla los ingredientes secos: en un tazón grande, combina la harina de arroz, el almidón de maíz, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Asegúrate de que estén bien integrados.

Mezcla los ingredientes húmedos: en otro recipiente, mezcla el aceite de oliva y el agua hasta obtener una mezcla homogénea.

Integra los ingredientes: Vvierte los ingredientes húmedos sobre los secos y mezcla hasta formar una masa suave y uniforme.

Divide la masa: divide la masa en seis partes iguales para crear seis porciones individuales de pan árabe.

Estira la masa: sobre una superficie enharinada con harina de arroz, estira cada porción de masa hasta formar círculos delgados de aproximadamente 18 centímetros de diámetro.

Horneado: coloca los círculos de masa en una bandeja para hornear previamente forrada con papel manteca y hornéalos durante 15-20 minutos, o hasta que adquieran un color dorado y una textura crujiente.

Enfriamiento y servir: una vez listos, retira los panes del horno y déjalos enfriar completamente antes de servirlos junto a tus platos favoritos.

Consejos para un pan árabe perfecto:

Varía la harina: experimenta con diferentes tipos de harina, como la harina de almendras, para agregar un sabor más rico y distintivo a tus panes.

Agrega ingredientes extras: Personaliza tus panes árabes añadiendo semillas, especias o hierbas frescas a la masa para darles un toque de sabor único y delicioso.



