Truco para el hogar: cómo solucionar un problema muy común en las paredes con papel aluminio

Este gesto peculiar ofrece múltiples beneficios funcionales para la vivienda, permitiendo identificar problemas estructurales sin contratar profesionales.

Truco para el hogar: cómo solucionar un problema muy común en las paredes con papel aluminio Imagen ilustrativa generada con IA por TN
Hace 2 Hs

Diversos trucos caseros destacan por su rareza dentro del hogar, pero uno en particular llama la atención por su sencillez y utilidad: colocar papel aluminio sobre las paredes. Este gesto peculiar ofrece múltiples beneficios funcionales para la vivienda, permitiendo identificar inconvenientes estructurales sin necesidad de contratar profesionales inmediatamente.

Aire acondicionado: trucos clave para gastar menos energía y enfriar mejor

Aire acondicionado: trucos clave para gastar menos energía y enfriar mejor

Aunque parezca extraño, este método sirve para diagnosticar problemas de humedad y filtraciones en estancias críticas como cocinas y baños, o en casas antiguas con cimientos vulnerables. Al colocar el papel, la detección de condensación debajo del mismo revela fugas ocultas, facilitando así la localización exacta del daño.

El truco del aluminio en la pared: para qué sirve

Colocar papel aluminio sobre la pared actúa como una barrera impermeable de gran utilidad. Cuando existe humedad, el agua se condensa sobre la superficie del metal o, en su defecto, entre la pared y la lámina. Este fenómeno permite diferenciar fácilmente el origen del problema sin necesidad de herramientas complejas.

La observación de la condensación revela dos situaciones distintas. Si el papel permanece seco o las gotas aparecen únicamente en el lado expuesto, el inconveniente deriva de la humedad ambiental por falta de ventilación. Por el contrario, si las gotas surgen entre el papel y la pared, existe una alta probabilidad de filtraciones externas provenientes del interior de la estructura.

La manera en la que el agua queda en el papel aluminio permite saber si hay humedad superficial y estructural. De todas maneras, se recomienda llamar a un especialista, sobre todo si hay signos de moho, mal olor o daño en la estructura.

Cómo aplicar el papel aluminio en la pared

Para que el papel aluminio cumpla su función, es importante saber cómo ponerlo en la pared:

-Limpiá la zona de la pared con un trapo o paño seco.

-Cortá un pedazo de papel aluminio.

-Pegá sus extremos con cinta adhesiva, sellando bien sus bordes.

-Dejá que actúe entre 24 y 48 horas.

-Retirá y observá el papel, ya que si hay gotas o manchas, significa que hay humedad en la pared.

