El subcapitán de Tarucas: “En Tucumán el rugby se vive de manera muy eufórica”

“El arranque fue duro, pero muy lindo. Lo estamos disfrutando, conociendo chicos nuevos. Es mi segundo año acá en Tucumán y eso me pone contento”, cuenta, con la tranquilidad de quien ya atravesó el proceso inicial y ahora piensa en grande. Después de lo que fue la temporada pasada, el mensaje es claro. “El objetivo está en clasificar, poder llegar a la final y ganar. El año pasado vimos que somos capaces, que tenemos calidad y jugadores. Este año repetimos muchos nombres y se sumaron otros con mucha calidad y cosas distintas. Hay que probarse y ahora viene una linda medida contra Selknam, de Chile”, dice, recordando que el debut será el 20 de febrero en La Caldera del Parque.