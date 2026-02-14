Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunció la realización de Jonagro 2026, su congreso anual, que tendrá lugar el 12 de mayo de 2026 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El encuentro se consolida como uno de los principales espacios de debate y reflexión del sector agropecuario argentino.
Bajo el lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia”, Jonagro 2026 propondrá una agenda centrada en los desafíos actuales y futuros de la producción agropecuaria, en un contexto global marcado por la innovación, la apertura de mercados y la necesidad de fortalecer la competitividad del país.
La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas y reunirá a productores, dirigentes rurales, referentes del ámbito económico, técnico y político, con el objetivo de analizar escenarios, intercambiar miradas y construir propuestas para el desarrollo del sector.
Durante el congreso se abordarán temas clave vinculados a la producción, la inserción internacional, el uso de tecnología e inteligencia aplicada al agro, el contexto económico y las políticas públicas necesarias para potenciar el crecimiento sostenible del campo argentino.
Jonagro es el espacio institucional de CRA para poner en valor la voz del productor y promover el diálogo entre el sector agropecuario y los distintos actores de la sociedad. En 2026, el congreso vuelve a ser una cita estratégica para pensar el futuro del agro y su rol central en el desarrollo del país.