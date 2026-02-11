Imputaron por homicidio culposo al chofer de Uber que desbarrancó en la Primera Confitería

A pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, el chofer fue imputado como autor de "homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas", en concurso ideal con lesiones culposas. Según la acusación fiscal, Ruiz actuó de manera "imprudente y antirreglamentaria" al conducir con falta de atención y exceder la velocidad permitida en una zona de curvas.