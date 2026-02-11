Imputaron por homicidio culposo al chofer de Uber que desbarrancó en la Primera Confitería

La Justicia provincial formalizó hoy la investigación contra Alejandro Horacio Ruiz, el conductor de la plataforma Uber que protagonizó un siniestro vial fatal en la Ruta Provincial 338. En el hecho, ocurrido en febrero de 2025, perdieron la vida Lindor Rodríguez, de 78 años, y Olga Amelia Castillo, de 66 años, mientras que una joven resultó herida.
A pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, el chofer fue imputado como autor de "homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas", en concurso ideal con lesiones culposas. Según la acusación fiscal, Ruiz actuó de manera "imprudente y antirreglamentaria" al conducir con falta de atención y exceder la velocidad permitida en una zona de curvas.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal María José Agüero detalló que el vehículo Ford Fiesta derrapó a la altura del kilómetro 5 y cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros.
Según la acusación fiscal, el 27 de febrero de 2025, alrededor de las 12, Ruiz conducía un automóvil Ford Fiesta por el carril norte de la ruta provincial 338, en sentido este-oeste, a la altura del kilómetro 5, en el departamento Yerba Buena. En el asiento delantero viajaba Rodríguez, mientras que en el asiento trasero se encontraban Castillo y una sobrina de ambos.
La fiscalía solicitó reglas de conducta para el imputado por un plazo de cuatro meses y adelantó que la investigación está lo suficientemente avanzada como para emitir próximamente el requerimiento de apertura a juicio. La jueza interviniente hizo lugar a todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.