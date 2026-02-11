La madre de Milo J desmintió a Andrea Rincón por vincular a su hijo con el satanismo

Las acusaciones de Andrea Rincon: ¿Qué dijó?

La ex participante de Gran Hermano aseguró en una entrevista que los músicos actuales utilizan su arte para influir negativamente hacia el alma ajena. Según tal perspectiva, “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”. Ella sostiene firmemente estas creencias al declarar que “todo está a la vista” para quienes observan con atención.