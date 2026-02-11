La madre de Milo J desmintió a Andrea Rincón por vincular a su hijo con el satanismo

Las declaraciones recientes de la modelo y actriz Andrea Rincón generaron impacto en el espectáculo al involucrar a Milo J con prácticas satánicas. Rincón afirmó públicamente que el artista realiza rituales extraños. Esta situación despertó una oleada comentarios redes sociales, donde se cuestionó veracidad de sus acusaciones.
Ante el revuelo mediático, el entorno familiar Milo J decidió romper el silencio para proteger su imagen pública. Aldana Ríos, madre del joven, utilizó plataformas digitales para desmentir versiones que sugerían comportamientos satánicos o sombríos.
Las acusaciones de Andrea Rincon: ¿Qué dijó?
La ex participante de Gran Hermano aseguró en una entrevista que los músicos actuales utilizan su arte para influir negativamente hacia el alma ajena. Según tal perspectiva, “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”. Ella sostiene firmemente estas creencias al declarar que “todo está a la vista” para quienes observan con atención.
La protagonista fundamentó sus dichos basándose en un proceso personal de sanación religiosa vivido tiempo atrás. Aquella también cuestionó la expresión facial del adolescente al sugerir erróneamente que “no sonríe nunca” durante sus apariciones.
Las palabras de la madre de Milo J para Andrea Rincon
El creador de Jangadero prefirió mantener la calma, limitándose a compartir fragmentos informativos anteriores sobre aquella última obra discográfica. Aquel músico definió su trabajo actual al decir: “Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista”. Además, el cantante sumó una reflexión profunda vinculada al tiempo y la existencia: “La vida era más corta, porque si disfrutás de todos los momentos que vivís realmente, puede llegar a ser más larga. Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente”.
Por otra parte, Aldana Ríos publicó un video emotivo mostrando el costado más humano y alegre de su descendiente. “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”, escribió la mujer para acompañar las imágenes donde el chico ríe genuinamente. Esta publicación desarmó los argumentos de la actriz mediante la exhibición de momentos íntimos cargados de felicidad real. Los seguidores celebraron este gesto maternal que priorizó el amor sobre la confrontación mediática.