Andrea Rincón acusó a Milo J y a otros artistas de efectuar rituales satánicos en sus shows: "Totalmente poseído"

La actriz se refirió a las presentaciones en vivo y a la música que lanzan algunos artistas jóvenes.

Hace 1 Hs

Andrea Rincón reapareció en la escena mediática con algunas declaraciones que causaron polémica acerca de los nuevas voces en la música donde incluyó a artistas como Milo J.

En una entrevista que le dio a Pía Shaw para La Nación, la artista se sumó a un discurso que comenzó a circular en las redes desde hace un tiempo, sobre todo después del show que brindó el joven cantante en el Movistar Arena, donde sostienen que está implicado a rituales satánicos.

¿Qué dijo Andrea Rincón sobre Milo J?

En esta nota, aseguró: “Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”. "Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes", sumó.

Atajándose por las críticas que iba a recibir frente a estas palabras, admitió que no le importa si la tildan de que “está loca” porque "claramente está todo a plena vista”.

En ese momento, recordó lo ocurrido en la presentación de Milo J: “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído". “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?“, siguió sosteniendo.

“Yo diciendo estas cosas y claramente debo estar llena de alfileres en todos los altares. No tengo dudas”, aseguró. Y, concluyó: “Tengo que caminar derecha porque en la primera puerta que abrí entra todo. La única opción que tengo es caminar derecha. El último año estudié Apocalipsis y si vos lees y estamos en los últimos tiempos, pero no son los tiempos que piensa la gente que es el fin de un ciclo y arranca otro, y arranca otro mejor. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo, porque les queda poco tiempo”.


