Cetré y una novela médica que frenó dos pases millonarios: qué pasó con Boca y qué tiene el colombiano

Con ese respaldo futbolístico, Boca avanzó en las últimas semanas para quedarse con el 100% de su pase. Había entendimiento entre las partes y voluntad del jugador. Pero el antecedente en Brasil llevó al "Xeneize" a extremar controles. Los estudios complementarios no terminaron de disipar todas las dudas y la dirigencia decidió frenar la operación a la espera de un informe final.