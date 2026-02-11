Virgen de Lourdes: cómo fueron las apariciones que dieron origen a la devoción

La joven hizo la señal de la Cruz y rezó el Rosario con la presencia que se le apareció, la cual desapareció al terminar la oración. A partir de ese momento, Bernadette tendría un total de 18 apariciones en el mismo lugar entre febrero y julio de ese año, durante las cuales la figura le transmitió mensajes y le pidió, entre otras cosas, que se rezara y que se construyera una capilla en el sitio.