Fiesta de Lourdes en San Pedro de Colalao

La celebración religiosa se extenderá hasta el miércoles en la villa veraniega.

Hace 3 Hs

San Pedro de Colalao se prepara para recibir cientos de fieles de distintos puntos del país esta semana, con motivo de la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que todos los años se lleva a cabo en esta villa veraniega.

Entre las actividades propuestas, hoy por ejemplo se llevará cabo la Procesión de los niños y Santa Bernardita. A 20 habrá una misa en la Gruta, con renovación de promesas matrimoniales.

Mañana a las 19 se desarrollará una animación y novena en la gruta, con la peregrinación de barrios Loma de San Pedro, San Cayetano, Nueva Esperanza y Los Sauces. A las 20 tendrá lugar una misa en la gruta.

El martes será el día dedicado a los jóvenes. A las 21 habrá una guitarreada y un fogón, esperando el día de la Gran Fiesta Patronal, que es el miércoles. A las 9 habrá una misa y unción de los enfermos. A la noche, a las 21, se llevará a cabo la procesión de antorchas de Bajada y cierre final de la festividad.

Anoche se realizó la Mega Escenificación “El Mensaje de Lourdes”, con más de 300 actores, despliegue de luces y sonido en un predio natural de más de 10.000 metros cuadrados. Esta representación, año tras año, invita a devotos y peregrinos a vivir con plenitud y espiritualidad la celebración en honor a la Virgen.

La Virgen de Lourdes es hoy una de las advocaciones marianas más populares dentro de la fe católica. En nuestra provincia, San Pedro de Colalao es custodiada desde las alturas por su imagen que reposa en una imponente gruta de piedra que se construyó hace 44 años en la villa veraniega. Es una réplica idéntica a la que se encuentra en Lourdes, Francia.

