Santoral de hoy: ¿quién fue Santa Apolonia y por qué se le reza por el dolor de muelas?

Santa Apolonia fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, venerada por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Poco se sabe sobre su vida, pero se cree que Apolonia fue una mártir durante la persecución de los cristianos en Alejandría, Egipto, alrededor del año 249 d.C.
Santa Apolonia, virgen y mártir: celebración de su vida y legado
Según la tradición, Apolonia era una joven de origen noble que vivía en Alejandría. Fue arrestada por las autoridades romanas y sometida a crueles torturas por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Se dice que sus verdugos le arrancaron los dientes o le rompieron la mandíbula como parte de su tormento.
Apolonia es venerada como patrona de los odontólogos y de aquellos que sufren de dolores de muelas o enfermedades dentales, debido a su asociación con los dientes. Se le invoca especialmente en casos de dolor dental y como intercesora por la salud bucal.
La festividad de Santa Apolonia se celebra el 9 de febrero en la Iglesia Católica, recordando su valentía y su testimonio de fe hasta la muerte.
Santa Apolonia: una oración para pedir su favor
Santísima virgen y fervorosa mártir,
abogada mía, Santa Apolonia,
llena de amor a Dios,
que con la constancia
de muchos años de virtud
te hiciste respetable y venerable
a toda Alejandría.
Ayúdame bendita santa,
escucha mi súplica,
dame tu favor y ayuda
en estos momentos de angustia,
dolor y desolación de mi alma.
Emplea tu intercesión con Dios,
y tu patrocinio conmigo
en hacerme digno devoto tuyo
por la imitación de tus virtudes,
y constancia en los buenos propósitos.
Alcánzame asimismo
el favor que te pido en esta ocasión,
interponiendo con tus méritos
los de mí Señor Jesucristo.
Amén.
(Se hace la petición y se reza tres veces
el Padre nuestro, el Ave María, con Gloria).