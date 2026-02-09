Secciones
Santoral de hoy: ¿quién fue Santa Apolonia y por qué se le reza por el dolor de muelas?

Se la considera patrona de los odontólogos y de las enfermedades dentales.

Hace 3 Hs

Santa Apolonia fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, venerada por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Poco se sabe sobre su vida, pero se cree que Apolonia fue una mártir durante la persecución de los cristianos en Alejandría, Egipto, alrededor del año 249 d.C.

Santa Apolonia, virgen y mártir: celebración de su vida y legado

Según la tradición, Apolonia era una joven de origen noble que vivía en Alejandría. Fue arrestada por las autoridades romanas y sometida a crueles torturas por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Se dice que sus verdugos le arrancaron los dientes o le rompieron la mandíbula como parte de su tormento.

Apolonia es venerada como patrona de los odontólogos y de aquellos que sufren de dolores de muelas o enfermedades dentales, debido a su asociación con los dientes. Se le invoca especialmente en casos de dolor dental y como intercesora por la salud bucal.

La festividad de Santa Apolonia se celebra el 9 de febrero en la Iglesia Católica, recordando su valentía y su testimonio de fe hasta la muerte.

Santa Apolonia: una oración para pedir su favor

Santísima virgen y fervorosa mártir,

abogada mía, Santa Apolonia,

llena de amor a Dios,

que con la constancia

de muchos años de virtud

te hiciste respetable y venerable

a toda Alejandría.


Ayúdame bendita santa,

escucha mi súplica,

dame tu favor y ayuda

en estos momentos de angustia,

dolor y desolación de mi alma.


Emplea tu intercesión con Dios,

y tu patrocinio conmigo

en hacerme digno devoto tuyo

por la imitación de tus virtudes,

y constancia en los buenos propósitos.


Alcánzame asimismo

el favor que te pido en esta ocasión,

interponiendo con tus méritos

los de mí Señor Jesucristo.


Amén.


(Se hace la petición y se reza tres veces

el Padre nuestro, el Ave María, con Gloria).

