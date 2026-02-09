Santoral de hoy: ¿quién fue Santa Apolonia y por qué se le reza por el dolor de muelas?

Santa Apolonia, virgen y mártir: celebración de su vida y legado

Según la tradición, Apolonia era una joven de origen noble que vivía en Alejandría. Fue arrestada por las autoridades romanas y sometida a crueles torturas por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Se dice que sus verdugos le arrancaron los dientes o le rompieron la mandíbula como parte de su tormento.