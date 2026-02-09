Un hincha de Huracán agredió a un jugador de San Lorenzo en pleno clásico y recibirá la máxima sanción

La situación se produjo en las inmediaciones del túnel del Estadio Tomás Adolfo Ducó. En medio de insultos y empujones desde la tribuna, el hombre lanzó una trompada que tenía como destinatario al delantero Diego Herazo. La intervención de otras personas que estaban en el lugar evitó que el episodio pasara a mayores y no hubo respuesta por parte de los jugadores.