Un hincha de Huracán agredió a un jugador de San Lorenzo en pleno clásico y recibirá la máxima sanción

La previa del cruce entre Huracán y San Lorenzo quedó atravesada por un hecho de violencia que derivará en una sanción ejemplar. Un simpatizante del "Globo" intentó golpear a un futbolista visitante cuando el plantel azulgrana regresaba al vestuario luego de la entrada en calor y, tras ser reconocido por el sistema de monitoreo, recibirá la prohibición de concurrir a estadios durante 24 meses.
La situación se produjo en las inmediaciones del túnel del Estadio Tomás Adolfo Ducó. En medio de insultos y empujones desde la tribuna, el hombre lanzó una trompada que tenía como destinatario al delantero Diego Herazo. La intervención de otras personas que estaban en el lugar evitó que el episodio pasara a mayores y no hubo respuesta por parte de los jugadores.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el agresor pudo ser individualizado a través de las imágenes de videovigilancia. Con esa prueba, las autoridades le labraron un acta por infracción a los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a conductas que promueven el desorden en espectáculos deportivos.
A partir de esa imputación se aplicará la medida más severa prevista: el derecho de admisión por dos años. Durante ese período, el involucrado no podrá ingresar a ninguna cancha del país.
En ese mismo contexto también se registró otro momento repudiable. Un espectador escupió al arquero suplente José Devecchi mientras se dirigía hacia los vestuarios. El guardameta reaccionó con sorpresa y siguió su camino, evitando cualquier tipo de confrontación.
Más allá de esos hechos, el partido se desarrolló con normalidad. Sin embargo, lo sucedido volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de sostener controles estrictos y de erradicar comportamientos violentos en encuentros de alta rivalidad.