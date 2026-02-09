Secciones
DeportesFútbol

Un hincha de Huracán agredió a un jugador de San Lorenzo en pleno clásico y recibirá la máxima sanción

El agresor fue identificado por el sistema de monitoreo y tendrá prohibido el ingreso a las canchas por 24 meses, según informaron fuentes oficiales.

SANCIÓN. El agresor fue reconocido por las cámaras y no podrá ingresar a estadios por dos años. SANCIÓN. El agresor fue reconocido por las cámaras y no podrá ingresar a estadios por dos años.
Hace 1 Hs

La previa del cruce entre Huracán y San Lorenzo quedó atravesada por un hecho de violencia que derivará en una sanción ejemplar. Un simpatizante del "Globo" intentó golpear a un futbolista visitante cuando el plantel azulgrana regresaba al vestuario luego de la entrada en calor y, tras ser reconocido por el sistema de monitoreo, recibirá la prohibición de concurrir a estadios durante 24 meses.

La situación se produjo en las inmediaciones del túnel del Estadio Tomás Adolfo Ducó. En medio de insultos y empujones desde la tribuna, el hombre lanzó una trompada que tenía como destinatario al delantero Diego Herazo. La intervención de otras personas que estaban en el lugar evitó que el episodio pasara a mayores y no hubo respuesta por parte de los jugadores.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el agresor pudo ser individualizado a través de las imágenes de videovigilancia. Con esa prueba, las autoridades le labraron un acta por infracción a los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a conductas que promueven el desorden en espectáculos deportivos.

A partir de esa imputación se aplicará la medida más severa prevista: el derecho de admisión por dos años. Durante ese período, el involucrado no podrá ingresar a ninguna cancha del país.

En ese mismo contexto también se registró otro momento repudiable. Un espectador escupió al arquero suplente José Devecchi mientras se dirigía hacia los vestuarios. El guardameta reaccionó con sorpresa y siguió su camino, evitando cualquier tipo de confrontación.

Más allá de esos hechos, el partido se desarrolló con normalidad. Sin embargo, lo sucedido volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de sostener controles estrictos y de erradicar comportamientos violentos en encuentros de alta rivalidad.

Temas Buenos AiresClub Atlético San LorenzoClub Atlético HuracánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carta a los jueces ante quienes litigo
1

Carta a los jueces ante quienes litigo

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos
3

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria
4

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana
5

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas
6

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Más Noticias
Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Comentarios