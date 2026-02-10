¿Quién es Román Fernández? La joya que debutó a los 16 años en Racing y hoy ilusiona a la Reserva de Atlético Tucumán

Un ascenso sin escalas

El joven delantero tiene 20 años. Nació en septiembre de 2005 en Dock Sud, en el sur del conurbano bonaerense, y su destino estuvo ligado a la pelota desde la cuna. Su padre le puso Román como un homenaje a Riquelme, que deleitaba al mundo por aquellos años. Cuando tenía 7, el pequeño llegó al predio Tita Mattiussi, donde comenzaría a forjar su futuro. Román hizo su camino en las formativas de la “Academia” y el salto le llegó con una velocidad inusual: en 2022, pasó directamente desde la Sexta a la Primera y debutó con apenas 16 años de la mano de Fernando Gago.