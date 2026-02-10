¿Quién es Román Fernández? La joya que debutó a los 16 años en Racing y hoy ilusiona a la Reserva de Atlético Tucumán
El extremo llegó libre desde Avellaneda tras ser una de las grandes promesas durante la gestión de Fernando Gago. Tras su gol ante Aldosivi, esta noche se presenta en el José Fierro frente a Argentinos Juniors.
Abril de 2023. Atlético Tucumán ganaba 3 a 1 en el Cilindro frente a Racing y, en la “Academia”, una joven promesa de 17 años, Román Fernández, ingresaba para jugar 25 minutos y sumar su quinto partido en Primera.
Tres años después. A los 40 minutos del segundo tiempo. Aldosivi 1 – Atlético Tucumán 1. Ante un pase atrás, Román Fernández fue a presionar al arquero; el guardameta falló, el delantero la acomodó con el pecho, encaró hacia el gol, definió ante el arco vacío y celebró con un bailecito. Tres puntos para la Reserva “decana” y una carta de presentación inmejorable para el chico que llegó hace apenas una semana a la provincia para reforzar el equipo de Ramiro González. Es, en esencia, el inicio de su segunda vida futbolística.
Un ascenso sin escalas
El joven delantero tiene 20 años. Nació en septiembre de 2005 en Dock Sud, en el sur del conurbano bonaerense, y su destino estuvo ligado a la pelota desde la cuna. Su padre le puso Román como un homenaje a Riquelme, que deleitaba al mundo por aquellos años. Cuando tenía 7, el pequeño llegó al predio Tita Mattiussi, donde comenzaría a forjar su futuro. Román hizo su camino en las formativas de la “Academia” y el salto le llegó con una velocidad inusual: en 2022, pasó directamente desde la Sexta a la Primera y debutó con apenas 16 años de la mano de Fernando Gago.
Sobre aquel debut, un medio partidario de Racing destacó su personalidad: “Se ubicó por la izquierda del ataque. El juvenil encaró con decisión, expuso potencia en el uno contra uno y pisó el área un par de veces. Pese al momento complicado del partido y su juventud, la situación no lo desbordó”. Ese desparpajo lo convirtió en el jugador más joven surgido del predio —que funciona desde el año 2000— en debutar en Primera.
Éxito y resiliencia
“Los sueños están para cumplirse y a mí me tocó hacerlo realidad hoy”, había manifestado luego de aquel estreno frente a Godoy Cruz. “Pintita” lo tuvo muy en cuenta: jugó seis encuentros y estuvo otras 20 veces en el banco de suplentes, además de integrar la delegación que viajó a Abu Dhabi para la Supercopa Internacional. En aquel desierto de lujo y mística, Román vivió desde adentro lo que es pertenecer a un plantel campeón. En ese momento, la dirigencia actuó rápido y le firmó contrato hasta diciembre de 2025.
Sin embargo, las exigencias del profesionalismo y el rigor disciplinario terminarían marcando un punto de quiebre. El joven un día cometió un error propio de la edad: se quedó dormido y no fue a entrenar. El DT, implacable con las normas, lo bajó automáticamente a la Reserva. Ese episodio lo golpeó anímicamente y lo devolvió a su categoría original, la Quinta División. Fue un proceso de maduración forzosa donde el extremo tuvo que aprender a lidiar con la frustración.
Buscando la felicidad
Pero el extremo paró la pelota, se repuso y volvió a pelearla en el segundo equipo racinguista durante 2024 y 2025. Al finalizar su vínculo en diciembre pasado, eligió Atlético Tucumán como el lugar para relanzar su carrera. “Mi prioridad es volver a encontrarme, volver a ser feliz dentro de una cancha”, afirma Fernández, dejando ver que su arribo al complejo de Ojo de Agua es una búsqueda de bienestar tanto futbolístico como emocional.
“Hoy solo pienso en asentarme en la Reserva y sumar minutos. Si Dios quiere, eso me puede dar una oportunidad en Primera División, que es mi objetivo desde siempre”, avisa con cautela. El delantero no tiene dudas sobre su capacidad, pero sabe que debe ir paso a paso: “Me sentí con mucha confianza contra Aldosivi. El grupo es muy unido y humilde; podemos llegar a los playoffs, que es el objetivo que nos trazamos”.
Técnicamente, Román sabe lo que ofrece: “Me siento más cómodo como extremo izquierdo, por la gambeta y la velocidad, pero puedo jugar en todo el frente de ataque”. Con la frescura de sus 20 años y la experiencia de haber rozado la gloria en un grande, cierra con una ilusión que comparte todo el pueblo decano: “Tuve la fortuna de debutar en Primera a los 16 y fue una experiencia única que me gustaría volver a vivir en Atlético; más con esta gente hermosa”.
Esta noche, desde las 21, el extremo surgido en Avellaneda tiene todos los números para ser titular. En el Monumental José Fierro, frente a Argentinos Juniors, Román Fernández buscará ratificar lo hecho ante el “Tiburón” y dar el primer paso firme hacia su gran objetivo: volver a ser feliz en una cancha y ganarse, a fuerza de gambetas y goles, un lugar en la Primera División.