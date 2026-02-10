Trasladaron a Justina Gordillo al Complejo Penitenciario de Delfín Gallo
El traslado se concretó luego de que este martes la Justicia confirmara la prisión preventiva por el término de tres meses, medida que había sido dictada la semana pasada en el marco de la causa que investiga el homicidio de Érika Antonella Álvarez.
Justina Gordillo, pareja del principal acusado por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, fue trasladada este martes por la tarde al Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, luego de que la Justicia confirmara su prisión preventiva por el plazo de tres meses.
Este martes 10 de febrero, personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado de Justina Gordillo desde la División Homicidios hasta el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, en cumplimiento de una orden judicial y bajo un estricto operativo de seguridad.
El procedimiento fue ejecutado por efectivos especializados del CERO, dependiente de la Dirección General de Unidades Especiales, quienes llevaron adelante la custodia y traslado de la detenida, considerada de alta peligrosidad por su presunta implicancia en el crimen de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en el barrio Manantial Sur.
Al respecto, el subcomisario Milcíades Ávila, subdirector interino del CERO, explicó que el operativo se realizó “a través de un mandato judicial y por disposición del Gobierno provincial, mediante el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía”.
“Este Cuerpo Especial llevó a cabo una de las hipótesis de intervención con las que cuenta, que es la custodia y traslado de personas calificadas como de alta peligrosidad”, señaló Ávila.
Asimismo, detalló que el dispositivo consistió en el traslado de una mujer implicada en “un hecho de sangre de gran relevancia ocurrido recientemente”, y remarcó que se aplicaron todos los protocolos de seguridad vigentes, con personal entrenado específicamente para este tipo de procedimientos.
Por su parte, la adjutor ayudante Jaime Gabriela, jefa de Coordinación y Tratamiento del Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, confirmó el ingreso de Gordillo a la unidad carcelaria.
“En el día de la fecha, por orden judicial, se recibe a la interna Justina Gordillo, con colaboración de personal policial. La misma será alojada en el complejo penitenciario Delfín Gallo y quedará bajo la custodia del personal penitenciario durante el proceso”, indicó.
Además, precisó que el equipo interdisciplinario del establecimiento evaluará la situación de la detenida para definir el tratamiento correspondiente.
Cabe destacar que el traslado se concretó luego de que este martes la Justicia confirmara la prisión preventiva por el término de tres meses, medida que había sido dictada la semana pasada en el marco de la causa que investiga el homicidio de Érika Antonella Álvarez.