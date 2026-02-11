Árboles ayudan a frenar crecidas de ríos en Tucumán

Qué especies funcionan mejor en Tucumán

“Hay una lista de especies autóctonas de la zona, pero no todas crecen de la misma manera y en los mismos contextos”, explicó. Por eso, uno de los ejes del proyecto es evaluar qué especies se adaptan mejor a distintos sectores de la ribera. “El sauce criollo es el árbol por excelencia ribereño de gran parte de Argentina, del centro y norte, incluido Tucumán”, indicó. A ese listado se suma la tipa blanca, que mostró muy buenos resultados en los sitios de estudio. También se analizan especies propias de la transición entre las yungas y el chaco, como el jacarandá. Además, el equipo evalúa el comportamiento del lapacho rosado, del sebil colorado y de otras especies como el pacará y el seibo, con la expectativa de que se adapten a las condiciones de los terrenos ribereños tucumanos.