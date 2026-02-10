Luto en el básquet nacional por la muerte de Fabián Borro

Borro asumió la presidencia de la CABB en diciembre de 2019, luego de haber sido vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro. Su carrera dirigencial se inició en Obras Sanitarias, club que presidió desde el año 2000. En 2013 fue elegido presidente de FeBAMBA y, entre 2014 y 2019, condujo la Asociación de Clubes de Básquetbol, entidad que rige la Liga Nacional.