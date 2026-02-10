Luto en el básquet nacional por la muerte de Fabián Borro

El básquet argentino atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Fabián Borro, dirigente clave de los últimos años, quien murió este martes a los 64 años tras una larga enfermedad. Borro fue ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y se desempeñaba actualmente como titular de FIBA Américas, cargo que ocupaba desde mayo de 2023.
La Confederación Argentina de Básquetbol lamentó su pérdida a través de un comunicado oficial, en el que destacó su compromiso institucional y su aporte en una etapa de reconstrucción del organismo. FIBA Américas también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.
Borro asumió la presidencia de la CABB en diciembre de 2019, luego de haber sido vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro. Su carrera dirigencial se inició en Obras Sanitarias, club que presidió desde el año 2000. En 2013 fue elegido presidente de FeBAMBA y, entre 2014 y 2019, condujo la Asociación de Clubes de Básquetbol, entidad que rige la Liga Nacional.
Su trayectoria lo convirtió en una referencia indiscutida del básquet nacional e internacional.