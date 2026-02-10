Secciones
DeportesBásquet

Luto en el básquet nacional por la muerte de Fabián Borro

El ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y actual titular de FIBA Américas falleció a los 64 años luego de una larga enfermedad.

Luto en el básquet nacional por la muerte de Fabián Borro
Hace 1 Hs

El básquet argentino atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Fabián Borro, dirigente clave de los últimos años, quien murió este martes a los 64 años tras una larga enfermedad. Borro fue ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y se desempeñaba actualmente como titular de FIBA Américas, cargo que ocupaba desde mayo de 2023.

La Confederación Argentina de Básquetbol lamentó su pérdida a través de un comunicado oficial, en el que destacó su compromiso institucional y su aporte en una etapa de reconstrucción del organismo. FIBA Américas también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.

Borro asumió la presidencia de la CABB en diciembre de 2019, luego de haber sido vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro. Su carrera dirigencial se inició en Obras Sanitarias, club que presidió desde el año 2000. En 2013 fue elegido presidente de FeBAMBA y, entre 2014 y 2019, condujo la Asociación de Clubes de Básquetbol, entidad que rige la Liga Nacional.

Su trayectoria lo convirtió en una referencia indiscutida del básquet nacional e internacional.

Temas BoliviaConfederación Argentina de Basquetbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
4

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
5

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
6

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Más Noticias
“Mentiras y abandono”: la fuerte denuncia por traición que sacude a la escudería de Franco Colapinto

“Mentiras y abandono”: la fuerte denuncia por traición que sacude a la escudería de Franco Colapinto

Después de 2008 cambió todo: Martín Palermo habló de su vínculo con Juan Román Riquelme

"Después de 2008 cambió todo": Martín Palermo habló de su vínculo con Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme confrontó al plantel de Boca tras la derrota ante Vélez

Juan Román Riquelme confrontó al plantel de Boca tras la derrota ante Vélez

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Comentarios