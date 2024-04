Martín Cirio, inocente: el streamer cuenta su verdad

“Un día antes de mi cancelación estaba festejando que había cerrado un contrato con una discográfica por tres canciones. A la mañana siguiente me transformé en kryptonita: los amigos me dejaron de lado, las marcas me quitaron los canjes y perdí el respeto de mis seguidores. De una hora a la otra, perdí todo lo que me llevó años construir”, cuenta Cirio. Así apareció la horda de trolls de Twitter que caratulaba como “cómplices de pedófilos” a quien defendía al comediante. Los haters se encargaron de editar tuits y videos viejos, y mantuvieron vigente el hashtag #MartinCirioPedófilo durante 10 días. “No vi que se lo hicieran a ningún famoso o político antes que a mí”, subraya Cirio.