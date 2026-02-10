Segunda oportunidad en San Martín: los regresos de "Caco" García y de Lucas Diarte

Ambos formaron parte del plantel 2024 que se quedó a las puertas del ascenso a Primera en Rosario y que, días después, volvió a sufrir otro golpe duro con la eliminación en semifinales del Reducido frente a Gimnasia de Mendoza. Aquella tarde, especialmente, dejó marcas. García y Diarte fueron dos de los futbolistas más cuestionados del ciclo de Diego Flores, y en el caso del lateral izquierdo, la situación escaló a un nivel incómodo: un entredicho con los hinchas que luego él mismo explicaría como una reacción frente a un altercado que involucró a su familia.