Cómo mejorar la memoria: ocho claves para aprender más y mejor

La memoria es una función del cerebro que es esencial para nuestro desempeño en la vida. Tanto para realizar funciones básicas como respirar como para aprender habilidades complejas, practicar deportes y tener una buena performance académica, esta capacidad es el fundamento de nuestro día a día. Por ello y para desempeñarnos mejor, sobre todo en el ámbito académico, es necesario sacarle todo el provecho posible a esta herramienta troncal.