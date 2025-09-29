Costó 100 millones de libras, brilló junto a Julián Álvarez y hoy admite que sus excesos lo hundieron en el Manchester City

El internacional inglés llegó al equipo de Pep Guardiola en 2021 tras un traspaso de 100 millones de libras desde Aston Villa. Pese a formar parte del plantel que conquistó el histórico triplete, su rendimiento fue de mayor a menor y terminó perdiendo protagonismo. En más de una ocasión, su imagen en fiestas nocturnas generó críticas en la prensa británica, que cuestionó su profesionalismo. “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo. Probablemente no he elegido el momento adecuado”, admitió.