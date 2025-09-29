Costó 100 millones de libras, brilló junto a Julián Álvarez y hoy admite que sus excesos lo hundieron en el Manchester City

Jack Grealish, uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League, admitió que su etapa en Manchester City no estuvo a la altura de las expectativas. En diálogo con Sky Sports, el futbolista explicó que sus propias decisiones extradeportivas lo perjudicaron y le impidieron rendir al máximo nivel. “En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, reconoció.
El internacional inglés llegó al equipo de Pep Guardiola en 2021 tras un traspaso de 100 millones de libras desde Aston Villa. Pese a formar parte del plantel que conquistó el histórico triplete, su rendimiento fue de mayor a menor y terminó perdiendo protagonismo. En más de una ocasión, su imagen en fiestas nocturnas generó críticas en la prensa británica, que cuestionó su profesionalismo. “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo. Probablemente no he elegido el momento adecuado”, admitió.
Ahora, Grealish intenta dejar atrás esa etapa y recuperar su mejor versión en Everton, donde ya suma cuatro asistencias en sus primeros siete partidos. “Estoy en mi mejor momento cuando me siento querido. Soy bastante vulnerable afuera de la cancha y quería ir a algún lugar para volver a sentir el amor y despertarme con una sonrisa en la cara y querer volver a jugar”, expresó.
El jugador agradeció la confianza del entrenador David Moyes, quien le dio libertad para explotar su talento: “Preferiría que alguien simplemente me dijera: ‘Cuando tengas el balón, Jack, ve a jugar’. Eso es lo que me dice”. Su nuevo club le ofrece, según él, un contexto ideal para volver a ser protagonista y dejar atrás la etiqueta de fichaje fallido del City.
Los números de Grealish en el Manchester City marcan 157 partidos, 17 goles, 23 asistencias y siete títulos, entre locales e internacionales. Sin embargo, su salida por la puerta de atrás refleja que la inversión de 100 millones de libras no se tradujo en la figura que Guardiola esperaba. Ahora, con Everton, busca una segunda oportunidad para revalidar el talento que lo llevó a ser uno de los jugadores más caros de Inglaterra.