Secciones
DeportesFútbol

Costó 100 millones de libras, brilló junto a Julián Álvarez y hoy admite que sus excesos lo hundieron en el Manchester City

El inglés atraviesa un nuevo comienzo en Everton tras una etapa marcada por críticas, autocrítica y el reconocimiento público de que sus decisiones fuera de la cancha afectaron su rendimiento en el club de Pep Guardiola.

DURA AUTROCRÍTICA. Jack Grealish reconoció que sus salidas nocturnas y excesos influyeron en su nivel en el Manchester City. DURA AUTROCRÍTICA. Jack Grealish reconoció que sus salidas nocturnas y excesos influyeron en su nivel en el Manchester City.
Hace 1 Hs

Jack Grealish, uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League, admitió que su etapa en Manchester City no estuvo a la altura de las expectativas. En diálogo con Sky Sports, el futbolista explicó que sus propias decisiones extradeportivas lo perjudicaron y le impidieron rendir al máximo nivel. “En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, reconoció.

El internacional inglés llegó al equipo de Pep Guardiola en 2021 tras un traspaso de 100 millones de libras desde Aston Villa. Pese a formar parte del plantel que conquistó el histórico triplete, su rendimiento fue de mayor a menor y terminó perdiendo protagonismo. En más de una ocasión, su imagen en fiestas nocturnas generó críticas en la prensa británica, que cuestionó su profesionalismo. “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo. Probablemente no he elegido el momento adecuado”, admitió.

Ahora, Grealish intenta dejar atrás esa etapa y recuperar su mejor versión en Everton, donde ya suma cuatro asistencias en sus primeros siete partidos. “Estoy en mi mejor momento cuando me siento querido. Soy bastante vulnerable afuera de la cancha y quería ir a algún lugar para volver a sentir el amor y despertarme con una sonrisa en la cara y querer volver a jugar”, expresó.

El jugador agradeció la confianza del entrenador David Moyes, quien le dio libertad para explotar su talento: “Preferiría que alguien simplemente me dijera: ‘Cuando tengas el balón, Jack, ve a jugar’. Eso es lo que me dice”. Su nuevo club le ofrece, según él, un contexto ideal para volver a ser protagonista y dejar atrás la etiqueta de fichaje fallido del City.

Los números de Grealish en el Manchester City marcan 157 partidos, 17 goles, 23 asistencias y siete títulos, entre locales e internacionales. Sin embargo, su salida por la puerta de atrás refleja que la inversión de 100 millones de libras no se tradujo en la figura que Guardiola esperaba. Ahora, con Everton, busca una segunda oportunidad para revalidar el talento que lo llevó a ser uno de los jugadores más caros de Inglaterra.

Temas Manchester City Football ClubInglaterraLiga PremierJulián Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dolor en el mundo del fútbol: murió un exjugador del Arsenal, tras un accidente en pleno partido

Dolor en el mundo del fútbol: murió un exjugador del Arsenal, tras un accidente en pleno partido

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
2

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
3

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Vélez y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Vélez y Atlético Tucumán?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios