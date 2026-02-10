"Flaco" López encendió la polémica en el clásico paulista con un festejo provocador

López descargó la euforia con una patada al banderín ubicado en el sector ocupado por los hinchas del “Timao” y acompañó la acción con gestos hacia la tribuna. La reacción fue inmediata. Suplentes del conjunto local que estaban calentando se acercaron a recriminarle la actitud y en segundos se armó un tumulto con empujones y tironeos.