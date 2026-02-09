Escándalo en las MMA: Un luchador emuló a Mike Tyson y le mordió la oreja a su rival en pleno combate
Pavol Vasko fue descalificado en el evento Clash 15 tras un ataque antideportivo contra Václav Mikulásek. El incidente desató una batalla campal entre el público y los equipos de seguridad en la República Checa.
El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) se vio sacudido por una escena dantesca durante la velada de Clash 15 en Brno, República Checa. Lo que debía ser el cierre de una noche de combates extremos bajo el lema "San Valentín sangriento" terminó en un escándalo internacional cuando Pavol Vasko fue descalificado por morderle la oreja a su oponente, Václav Mikulásek.
El combate, que era el plato fuerte de una cartelera caracterizada por formatos poco convencionales, duró apenas unos segundos. Tras el sonido de la campana, Mikulásek intentó un derribo para llevar la pelea al suelo; fue en ese momento cuando Vasko, en un gesto que recordó inmediatamente al histórico incidente de Mike Tyson contra Evander Holyfield en 1997, clavó sus dientes en la oreja de su rival. El árbitro, al notar la sangre y la reacción de dolor de Mikulásek, detuvo las acciones de inmediato y decretó el fin de la pelea.
Caos y violencia en las tribunas
La descalificación no fue el final del conflicto, sino el inicio de uno mayor. Al descender del octágono, Vasko debió enfrentar la furia de los aficionados y del equipo de su rival. Mientras intentaba retirarse hacia los vestuarios, el luchador fue blanco de una lluvia de objetos, incluyendo vasos de cerveza y sillas. Las imágenes virales muestran incluso a un espectador golpeándolo con una silla plegable y a otra luchadora de la cartelera propinándole una patada en el abdomen.
La seguridad del recinto se vio desbordada ante el intento de la multitud de alcanzar al agresor. Mikulásek, por su parte, utilizó sus redes sociales horas después para mostrar la magnitud de la herida, compartiendo fotos de su oreja ensangrentada y manifestando su indignación por un desenlace que empañó una noche que prometía ser histórica para el circuito de Europa del Este.
Un evento al límite de las reglas
La organización de Clash 15 es conocida por su enfoque en el entretenimiento extremo y las peleas de exhibición, incluyendo combates de tres contra tres y enfrentamientos intergénero. Si bien el duelo principal se promocionaba como una competencia "sin reglas", los promotores debieron salir a aclarar que la integridad física básica, como la prohibición de morder, seguía vigente.
Las autoridades locales evalúan sanciones disciplinarias de por vida para Vasko, pero el mundo del deporte debate hasta dónde puede llegar el espectáculo antes de convertirse lisa y llanamente en una justificación para la violencia.