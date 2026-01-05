La historia del luchador tucumano que trabaja como motociclista de aplicación para juntar dinero y radicarse en Brasil

Tras ganar el título argentino sacándose una espina que tenía clavada (derrotó a un rival que antes lo había noqueado), el estrés y el esfuerzo acumulados lo llevaron a tomar la decisión de pausar su carrera por un tiempo. Según el plan sería sólo por unos meses, pero el parate se terminó extendiendo por más de un año debido a problemas personales. Así aprendió que los golpes más duros no son arriba del ring. “Estuve con un psicólogo y un psiquiatra; fueron momentos muy difíciles”, revela. Ahí, el deporte apareció como salvavidas. “Me refugié en el entrenamiento para salir de ese pozo. Me propuse comenzar con el jiu jitsu, y en poco tiempo logré el cinturón azul”, relata.