Secciones
Política

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán desarrolló un sistema de administración de expedientes.

JORNADA. El Tribunal de Faltas participó de una capacitación. JORNADA. El Tribunal de Faltas participó de una capacitación.
Hace 1 Hs

El Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán avanza hacia un proceso de digitalización a través de un Sistema de Administración de Expedientes (SAE), desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Los jueces, secretarios y empleados del órgano municipal participaron de una jornada de especialización al respecto.

La capacitación se programó en el marco de un convenio de cooperación firmado entre el municipio liderado por Rossana Chahla y la Justicia a los fines de poner en funcionamiento un moderno sistema informático.

La directora del Tribunal, Eliana Orellana, indicó que el objetivo del acuerdo es lograr la informatización de los procesos de las causas originadas por el Tribunal de Faltas a partir de la implementación del SAE, lo cual “va a facilitar muchísimo el trámite a los ciudadanos y va a permitir un mejor control también de las causas”.

“Seguimos en ese camino y vamos a incorporar cada vez más herramientas, que es lo que nos pide la doctora Chahla para mejorar la atención y la calidad del servicio de justicia en el municipio”, aseveró Orellana.

La recaudación del Tribunal de Faltas de la capital creció un 66%

La recaudación del Tribunal de Faltas de la capital creció un 66%

Participaron del encuentro los jueces de faltas de la 3ª Nominación, Jorge González; de la 5ª Nominación, Vicente Bellomio; y de la 8ª Nominación, Juan Domingo Vega; junto a sus respectivos secretarios y a los empleados administrativos de la Oficina de Gestión de Causas.

Control

Acerca de los alcances y el funcionamiento del SAE, María Gimena Varela, capacitadora perteneciente al Poder Judicial, explicó que la herramienta “va a permitir al Tribunal de Faltas poder llevar un control, desde el inicio de las causas de las infracciones que tramitan diariamente, hasta el final con el dictado de una sentencia”.

El cambio en la sede ubicada en Jujuy 259 se hará de manera progresiva. “Esto representa un cambio que irá evolucionando día a día”, remarcó la profesional. Además, añadió, el sistema podría empezar a funcionar en el Tribunal a partir del próximo lunes.

El municipio capitalino descentraliza el Tribunal de Faltas

El municipio capitalino descentraliza el Tribunal de Faltas

“Este sistema ya se implementó desde hace un par de meses en la Dirección de Catastro y ahora se está avanzando con las demás reparticiones, ahora con el Tribunal de Faltas, donde se brinda una capacitación sobre el funcionamiento”, manifestó Varela.

El juez de faltas de la 8ª Nominación, Vega, destacó que “es un adelanto para nuestra querida institución. En el siglo de la inteligencia artificial no nos podemos quedar atrás”.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánCorte Suprema de Justicia de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial
1

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

EE.UU. impulsa un límite de cuatro años para estadías de estudiantes extranjeros
2

EE.UU. impulsa un límite de cuatro años para estadías de estudiantes extranjeros

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo
3

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario
4

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras
5

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000
6

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Más Noticias
Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Estos 10 platos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo: ¿cuáles son?

Estos 10 platos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo: ¿cuáles son?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Problemas en el aula: “No hacen falta golpes ni moretones para resolver conflictos”

Problemas en el aula: “No hacen falta golpes ni moretones para resolver conflictos”

Comentarios