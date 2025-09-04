El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán avanza hacia un proceso de digitalización a través de un Sistema de Administración de Expedientes (SAE), desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Los jueces, secretarios y empleados del órgano municipal participaron de una jornada de especialización al respecto.
La capacitación se programó en el marco de un convenio de cooperación firmado entre el municipio liderado por Rossana Chahla y la Justicia a los fines de poner en funcionamiento un moderno sistema informático.
La directora del Tribunal, Eliana Orellana, indicó que el objetivo del acuerdo es lograr la informatización de los procesos de las causas originadas por el Tribunal de Faltas a partir de la implementación del SAE, lo cual “va a facilitar muchísimo el trámite a los ciudadanos y va a permitir un mejor control también de las causas”.
“Seguimos en ese camino y vamos a incorporar cada vez más herramientas, que es lo que nos pide la doctora Chahla para mejorar la atención y la calidad del servicio de justicia en el municipio”, aseveró Orellana.
Participaron del encuentro los jueces de faltas de la 3ª Nominación, Jorge González; de la 5ª Nominación, Vicente Bellomio; y de la 8ª Nominación, Juan Domingo Vega; junto a sus respectivos secretarios y a los empleados administrativos de la Oficina de Gestión de Causas.
Control
Acerca de los alcances y el funcionamiento del SAE, María Gimena Varela, capacitadora perteneciente al Poder Judicial, explicó que la herramienta “va a permitir al Tribunal de Faltas poder llevar un control, desde el inicio de las causas de las infracciones que tramitan diariamente, hasta el final con el dictado de una sentencia”.
El cambio en la sede ubicada en Jujuy 259 se hará de manera progresiva. “Esto representa un cambio que irá evolucionando día a día”, remarcó la profesional. Además, añadió, el sistema podría empezar a funcionar en el Tribunal a partir del próximo lunes.
“Este sistema ya se implementó desde hace un par de meses en la Dirección de Catastro y ahora se está avanzando con las demás reparticiones, ahora con el Tribunal de Faltas, donde se brinda una capacitación sobre el funcionamiento”, manifestó Varela.
El juez de faltas de la 8ª Nominación, Vega, destacó que “es un adelanto para nuestra querida institución. En el siglo de la inteligencia artificial no nos podemos quedar atrás”.