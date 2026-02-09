Tras ser condenado por homicidio agravado, trasladaron a “Ojoroso” a Benjamín Paz

Matías Gabriel Barrionuevo, conocido como “Ojoroso”, fue trasladado este lunes al Complejo Penitenciario Benjamín Paz para cumplir la condena de 20 años de prisión que le impuso la Justicia por el homicidio agravado de un niño de 10 años, ocurrido en 2024.
El traslado se concretó tras un operativo llevado a cabo por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital y la Dirección de Fuerzas Especiales, luego de que la investigación policial y el posterior fallo judicial determinaran la responsabilidad de Barrionuevo en el hecho.
“Se realizó el traslado tal como lo ordenó la Justicia, ya que esta persona está señalada como el autor material del hecho ocurrido el 2 de septiembre de 2024, cuando perdió la vida un menor a raíz de un disparo de arma de fuego”, explicó el comisario inspector Diego Bernachi, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital.
Bernachi señaló que la pesquisa estuvo a cargo de la División Homicidios y de los equipos que componen dicha unidad, quienes recopilaron los elementos necesarios para esclarecer el crimen en el barrio 130 Viviendas de la capital tucumana.
Por su parte, el jefe interino del complejo penitenciario, alcaide mayor Fabio Torres, indicó que Barrionuevo fue alojado en la Unidad 6, con un régimen diferenciado y acceso a un tratamiento penitenciario adecuado, garantizando el cumplimiento de todos sus derechos. “Contamos con personal capacitado y las unidades están equipadas para brindar el tratamiento correspondiente a cada interno”, destacó.
La condena a 20 años de prisión fue dictada en abril de 2025 por la Fiscalía de Homicidios Número II, tras presentar pruebas que acreditaron la autoría del homicidio de un niño que conmocionó a Tucumán. Finalmente, y de acuerdo con lo dispuesto por el gobernador y el ministro de Seguridad, se realizó el traslado al penal de máxima seguridad bajo estrictas medidas de seguridad.