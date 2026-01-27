¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

“Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían ‘Esther te quiere conocer’, y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui. De haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”, reveló para sorpresa de todos.