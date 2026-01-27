Secciones
¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

La competencia se agudiza y endurece cada vez más; eso se ve en la baja de esta participante que estaba en el programa hace solo una semana.

Hace 1 Hs

En la última emisión de MasterChef Celebrity, durante la noche del pasado lunes 26 de enero, un participante fue eliminado. La competencia se agudiza y endurece cada vez más; eso se ve en la baja de esta participante que estaba en el programa hace solo una semana.

Los participantes con delantal negro fueron retados a crear pastas de diseño, un exigente desafío. La decisión final sobre quién se iría del programa quedó entre Maxi López y Esther Goris, los peores platos de la noche.

Quién se fue de MasterChef Celebrity

“La situación es que uno de ustedes dos abandona las cocinas y no vuelve nunca más a MasterChef”, dijo Damián Betular explicando su posición final. “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Esther”, dijo rematando el trayecto de la actriz en el reality.

 “Que una actriz tan consagrada como vos que quiera y pueda venir, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia, sé que te duele irte”, dijo Esther al enterarse de la noticia de manera agradecida. 

El sorprendente momento emotivo entre German Martigueti y Esther Goris

Donato se refirió a Goris con una frase: "trajo aires muy lindos”, mientras que Martigueti confeso algo inesperado. “Te voy a decir algo que no sé si sabés, yo cociné muchas veces para vos, vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”, dijo el chef.

“Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían ‘Esther te quiere conocer’, y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui. De haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”, reveló para sorpresa de todos.

