Dónde se puede aprender coreano de manera gratuita en 2026

Instituciones oficiales, con elevados estándares

Para una formación académica sólida, lo mejor es recurrir a las instituciones respaldadas por el gobierno de Corea del Sur. El King Sejong Institute (Nuri Sejong) es la institución oficial más importante. Ofrecen la "Online King Sejong Institute", una plataforma con cursos de autoestudio (Self-learning) y cursos dirigidos por profesores vía Zoom. Los materiales son excelentes y siguen el currículo oficial utilizado en las embajadas y centros culturales coreanos de todo el mundo.