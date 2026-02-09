Para volverse locos: los creadores de Las Guerreras K-pop estrenan una nueva película

La historia de Will, la cabra

A pesar de las limitaciones físicas obvias por su especie y tamaño, Will posee dos armas secretas: una velocidad eléctrica y una habilidad técnica fuera de serie. Estas cualidades son las que convencen a la dueña de “Los Pinchos”, un equipo sumido en una crisis de resultados, para darle una oportunidad. El fichaje de Will no es solo una estrategia deportiva, es un acto de fe para intentar ganar, aunque sea, un solo partido.