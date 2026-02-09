Para volverse locos: los creadores de Las Guerreras K-pop estrenan una nueva película

El mundo de la animación está a punto de recibir un éxito asegurado. Luego del éxito y el impacto visual que supuso “Las Guerreras K-pop”, el equipo creativo detrás de aquel fenómeno regresa a la escena cinematográfica con una propuesta que promete romper esquemas con “una épica deportiva protagonizada por una cabra con un corazón de león”
Se trata de “GOAT: como cabras”, que se estrena esta semana en todos los cines con la historia de Will, una pequeña cabra que, desde que tiene memoria, cultivó el sueño que muchos considerarían una locura: convertirse en una estrella del rugebol.
En este universo, el rugebol no es un juego de niños; es una disciplina de alta intensidad, mixta y de contacto total, disputada en estadios peligrosos y dominada por las bestias más grandes, rápidas y feroces del reino animal.
La película animada cuenta con la dirección experimentada de Tyree Dillihay, cuya trayectoria en éxitos como “Bob's Burgers”, “Good Vibes” y “La pandilla de La Pantera Rosa” garantiza una narrativa dinámica y un sentido del humor afilado. A él se une el debutante Adam Rosette, aportando una visión fresca a la puesta en escena.
La historia de Will, la cabra
A pesar de las limitaciones físicas obvias por su especie y tamaño, Will posee dos armas secretas: una velocidad eléctrica y una habilidad técnica fuera de serie. Estas cualidades son las que convencen a la dueña de “Los Pinchos”, un equipo sumido en una crisis de resultados, para darle una oportunidad. El fichaje de Will no es solo una estrategia deportiva, es un acto de fe para intentar ganar, aunque sea, un solo partido.
Sin embargo, el camino a la gloria no será sencillo, como en toda épica cinematográfica. El mayor obstáculo de Will no estará en el campo contrario, sino en su propio vestuario. Sus nuevos compañeros, animales acostumbrados a la fuerza bruta, reciben con escepticismo y rechazo la llegada de una cabrita a sus filas.
La película se convierte así en una poderosa metáfora sobre la resiliencia y la capacidad de revolucionar sistemas preestablecidos. Como bien indica su sinopsis, Will está decidido a demostrar que, en el deporte y en la vida, “¡los pequeños saben jugar!".
Actores de primer nivel
El atractivo de la cinta se completa con un reparto de voces originales que reúne a grandes estrellas de la cultura pop actual. Encabezando el elenco encontramos a Caleb MacLaughlin (“Stranger Things”), acompañado por figuras de la talla de Nicola Coughlan (“Los Bridgerton”), David Harbour (“Thunderbolts”) y la leyenda de la NBA, Stephen Curry. Completan este reparto de lujo Gabrielle Union, Nick Kroll y Rachna Vasavada, asegurando interpretaciones llenas de matices.
El tráiler que se publicó el año pasado ya deja ver una propuesta visualmente impactante, llena de colores saturados, coreografías de acción fluidas y un ritmo electrizante que busca redefinir el cine de deportes animado. Con esta mezcla de talento, humor y un mensaje inspirador, la película se perfila como uno de los estrenos imprescindibles de la temporada.